https://ria.ru/20250612/issledovanie--2022431266.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на одежду и обувь

Исследование показало, сколько россияне тратят на одежду и обувь - РИА Новости, 12.06.2025

Исследование показало, сколько россияне тратят на одежду и обувь

Около половины россиян (45%) выделяет на покупку одежды и обуви 5-10% зарплаты, при этом треть покупателей тратит на вещи 11-20% личного заработка, говорится в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:08:00+03:00

2025-06-12T09:08:00+03:00

2025-06-12T09:09:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около половины россиян (45%) выделяет на покупку одежды и обуви 5-10% зарплаты, при этом треть покупателей тратит на вещи 11-20% личного заработка, говорится в совместном исследовании сервиса CDEK.Shopping и платформы hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство россиян (45%) тратят на покупки (одежда, обувь, аксессуары и т.д.) около 5-10% зарплаты. 27% респондентов выделяет на эти цели чуть больше - 11-20%, а 16% опрошенных тратят на шоппинг 21–30%", - поделились аналитики. Кроме того, в исследовании отмечается, что из 1700 опрошенных 8% тратят на шоппинг 31-50% от зарплаты, а еще 5% респондентов - более половины всех заработанных средств. Больше всего денег, по данным опроса, россияне выделяют на приобретение повседневной одежды и обуви, это отметили 62% и 52% опрошенных соответственно. Женщины назвали самой большой статьей расходов косметику. У мужчин наиболее затратными покупками стали пальто и куртки, а также электроника. Вместе с тем, дорогой парфюм оказался популярен как у женщин, так и у мужчин. "Самым популярным инструментом для покупок оказались маркетплейсы - 82% респондентов тратят свои зарплаты не выходя из дома. При этом 62% всех респондентов все ещё заглядывают в "живые" магазины. Однако существенно чаще офлайн-шопинг предпочитают мужчины - 68% мужчин против 58% женщин", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20241011/shoping-1977499413.html

https://ria.ru/20210801/pokupki-1743843679.html

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общество, россия