В Иране заявили, что новый объект для обогащения урана уже построен
Эслами: новый объект для обогащения урана в Иране уже построен и готов к работе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Новый объект для обогащения урана в Иране уже построен и подготовлен к работе, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, сообщило агентство ISNA.
Ранее Эслами в ответ на принятие советом управляющий МАГАТЭ антииранской резолюции распорядился запустить новый центр по обогащению урана в безопасном месте и заменить центрифуги старого поколения на более современные.
"Мы построили и подготовили третий объект для обогащения урана, он располагается в безопасном месте, и после послания, которое мы сегодня направили в МАГАТЭ, мы приступим к оснащению и установке центрифуг на этом объекте", - сказал Эслами, его слова приводит иранское госагентство ISNA.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывает дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.
В четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.
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