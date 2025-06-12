https://ria.ru/20250612/iran-2022504251.html

Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО

Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО - РИА Новости, 12.06.2025

Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО

Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:35:00+03:00

2025-06-12T15:35:00+03:00

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магатэ

иран

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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи."Сохраняя за собой право на технический и не (только - ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской - ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО", - приводит слова Резаи агентство Tasnim.

https://ria.ru/20250612/iran-2022461549.html

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магатэ, иран, в мире