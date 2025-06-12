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Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО - РИА Новости, 12.06.2025
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15:35 12.06.2025 (обновлено: 15:40 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/iran-2022504251.html
Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО
Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО - РИА Новости, 12.06.2025
Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО
Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:35:00+03:00
2025-06-12T15:40:00+03:00
магатэ
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи."Сохраняя за собой право на технический и не (только - ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской - ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО", - приводит слова Резаи агентство Tasnim.
https://ria.ru/20250612/iran-2022461549.html
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магатэ, иран, в мире
МАГАТЭ, Иран, В мире
Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО

Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО из-за резолюции, принятой МАГАТЭ

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи.
"Сохраняя за собой право на технический и не (только - ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской - ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО", - приводит слова Резаи агентство Tasnim.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Вчера, 12:07
 
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Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
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