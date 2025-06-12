https://ria.ru/20250612/iran-2022406009.html

СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану

СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 12.06.2025

СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану

США опасаются вероятного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет Washington Post. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:47:00+03:00

2025-06-12T02:47:00+03:00

2025-06-12T03:19:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США опасаются вероятного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет Washington Post."В последние месяцы представители американской разведки все больше обеспокоены тем, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана без согласия Соединенных Штатов", — говорится в публикации.По данным издания, США проводит мероприятия по усилению мер безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям."Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности в ожидании потенциального израильского удара по Ирану", — пишет автор.При этом отмечается, что такой шаг со стороны Израиля может подорвать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по вопросу ядерной программы Ирана.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250610/raket-2022001935.html

https://ria.ru/20250607/mid-2021575951.html

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в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, аббас аракчи, министерство обороны сша