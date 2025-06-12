СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану
WP: США опасаются возможного удара Израиля по ядерным объектам Ирана
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США опасаются вероятного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет Washington Post.
По данным издания, США проводит мероприятия по усилению мер безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.
"Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности в ожидании потенциального израильского удара по Ирану", — пишет автор.
При этом отмечается, что такой шаг со стороны Израиля может подорвать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по вопросу ядерной программы Ирана.
МИД Ирана высказался о новых санкциях США
7 июня, 23:58
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.
В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.