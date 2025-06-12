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СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 12.06.2025
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02:47 12.06.2025 (обновлено: 03:19 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/iran-2022406009.html
СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану
СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 12.06.2025
СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану
США опасаются вероятного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет Washington Post. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:47:00+03:00
2025-06-12T03:19:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
аббас аракчи
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США опасаются вероятного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет Washington Post."В последние месяцы представители американской разведки все больше обеспокоены тем, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана без согласия Соединенных Штатов", — говорится в публикации.По данным издания, США проводит мероприятия по усилению мер безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям."Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности в ожидании потенциального израильского удара по Ирану", — пишет автор.При этом отмечается, что такой шаг со стороны Израиля может подорвать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по вопросу ядерной программы Ирана.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250610/raket-2022001935.html
https://ria.ru/20250607/mid-2021575951.html
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в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, аббас аракчи, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Аббас Аракчи, Министерство обороны США
СМИ: США опасаются вероятных ударов Израиля по Ирану

WP: США опасаются возможного удара Израиля по ядерным объектам Ирана

© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
Израильская армия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США опасаются вероятного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет Washington Post.
"В последние месяцы представители американской разведки все больше обеспокоены тем, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана без согласия Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
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По данным издания, США проводит мероприятия по усилению мер безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.
"Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности в ожидании потенциального израильского удара по Ирану", — пишет автор.
При этом отмечается, что такой шаг со стороны Израиля может подорвать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по вопросу ядерной программы Ирана.
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Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.
В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
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В миреИранСШАИзраильПит ХегсетАббас АракчиМинистерство обороны США
 
 
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