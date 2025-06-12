https://ria.ru/20250612/irak-2022409776.html

В Ираке не увидели поводов для эвакуации американских дипломатов, пишут СМИ

В Ираке не увидели поводов для эвакуации американских дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025

В Ираке не увидели поводов для эвакуации американских дипломатов, пишут СМИ

Иракские власти не фиксируют никаких проблем с безопасностью в стране, которые требовали бы эвакуации части сотрудников посольства США в Багдаде, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:01:00+03:00

2025-06-12T04:01:00+03:00

2025-06-12T04:01:00+03:00

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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Иракские власти не фиксируют никаких проблем с безопасностью в стране, которые требовали бы эвакуации части сотрудников посольства США в Багдаде, сообщил источник в правительстве Ирака информационному агентству INA, подтвердив при этом, что такая эвакуация готовится. Агентство Ассошиэйтед Пресс в среду со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщало, что госдепартамент США готовится к эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе. Утверждалось также, что покинуть регион разрешат части персонала американских дипмиссий в Бахрейне и Кувейте. Пентагон подтвердил агентству готовность поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака. "Иракская сторона не зафиксировала никаких случаев в области безопасности, которые потребовали бы эвакуации второстепенных сотрудников посольства США", - сказал источник иракского агентства. Источник подчеркнул, что "все показатели" подтверждают "восстановление внутренней безопасности и стабильности в стране". При этом он подтвердил, что эвакуация отдельных сотрудников посольств США готовится, отметив, что она не ограничивается только Ираком, а также затронет американские дипмиссии в других странах Ближнего Востока. Обострение ситуации в регионе связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе, которые проходят при посредничестве Омана. Как отмечало Ассошиэйтед Пресс, в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Ирана. Это, в свою очередь, может запустить механизм возврата санкций ООН, предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года.

https://ria.ru/20250609/araviya-2021893182.html

https://ria.ru/20250517/armiya-2017526545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ирак, багдад (город), министерство обороны сша, магатэ, оон