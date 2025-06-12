В Ираке не увидели поводов для эвакуации американских дипломатов, пишут СМИ
INA: власти Ирака не фиксируют проблем с безопасностью в стране
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Иракские власти не фиксируют никаких проблем с безопасностью в стране, которые требовали бы эвакуации части сотрудников посольства США в Багдаде, сообщил источник в правительстве Ирака информационному агентству INA, подтвердив при этом, что такая эвакуация готовится.
Агентство Ассошиэйтед Пресс в среду со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщало, что госдепартамент США готовится к эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе. Утверждалось также, что покинуть регион разрешат части персонала американских дипмиссий в Бахрейне и Кувейте. Пентагон подтвердил агентству готовность поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака.
"Иракская сторона не зафиксировала никаких случаев в области безопасности, которые потребовали бы эвакуации второстепенных сотрудников посольства США", - сказал источник иракского агентства.
Источник подчеркнул, что "все показатели" подтверждают "восстановление внутренней безопасности и стабильности в стране". При этом он подтвердил, что эвакуация отдельных сотрудников посольств США готовится, отметив, что она не ограничивается только Ираком, а также затронет американские дипмиссии в других странах Ближнего Востока.
Обострение ситуации в регионе связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе, которые проходят при посредничестве Омана. Как отмечало Ассошиэйтед Пресс, в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Ирана. Это, в свою очередь, может запустить механизм возврата санкций ООН, предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года.