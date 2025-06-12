https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html

В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран

В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран - РИА Новости, 12.06.2025

В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран

В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 12.06.2025

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы.Среди них:Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится в четверг на Манежной площади в Москве."Интервидение" пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве, Россию представит Shaman.

https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

https://ria.ru/20250608/asedo-2021620416.html

россия

москва

сша

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2025

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