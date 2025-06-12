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В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:03 12.06.2025 (обновлено: 14:23 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран - РИА Новости, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 12.06.2025
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россия
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сша
владимир путин
азербайджан
интервидение
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы.Среди них:Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится в четверг на Манежной площади в Москве."Интервидение" пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве, Россию представит Shaman.
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россия, москва, сша, владимир путин, азербайджан, интервидение, общество, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Азербайджан, ИнтерВидение, Общество, Интервидение – 2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран

В конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, включая США и Китай

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы.
Среди них:
  • Азербайджан;
  • Белоруссия;
  • Венесуэла;
  • Вьетнам;
  • Египет;
  • Индия;
  • Казахстан;
  • Катар;
  • Китай;
  • Колумбия;
  • Куба;
  • Киргизия;
  • ОАЭ;
  • Россия;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • США;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан;
  • ЮАР.
Репетиция песни Прямо по сердцу, с которой Shaman представит Россию на конкурсе Интервидение - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"
7 июня, 20:56
Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится в четверг на Манежной площади в Москве.
"Интервидение" пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве, Россию представит Shaman.

Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.

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КультураРоссияМоскваСШАВладимир ПутинАзербайджанИнтерВидениеОбществоИнтервидение – 2025
 
 
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