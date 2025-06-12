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В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран - РИА Новости, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы.Среди них:Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится в четверг на Манежной площади в Москве."Интервидение" пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве, Россию представит Shaman.
https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html
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россия, москва, сша, владимир путин, азербайджан, интервидение, общество, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Азербайджан, ИнтерВидение, Общество, Интервидение – 2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
В конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран, включая США и Китай