На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел
Полиция Индии: на месте крушения самолета в Гуджарате извлекли не менее 265 тел
© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщил представитель местной полиции Канан Десаи.
"Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлено 265 тел погибших", — сказал он.
По словам министра внутренних дел Амита Шаха, процедура близится к завершению. Специалисты также собирают образцы ДНК для установления точного числа погибших.
Авиакомпания Air India подтвердила, что погиб 241 человек из 242 находившихся на борту. Единственный выживший находится на лечении в больнице. Есть жертвы и на земле, так как самолет упал на жилой район.
Что известно о трагедии:
- Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
- на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа;
- среди них было 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады;
- россиян на рейсе не было;
- по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
- самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
- пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
- судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
- затем лайнер начал снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
- эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит следствие;
- самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома;
- по предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа;
- власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы;
- аэропорт Ахмадабада приостановил полеты, к 15:00 мск возобновил работу;
- правительство Индии создало комитет высокого уровня для расследования крушения;
- первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании; крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
- президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.