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На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел - РИА Новости, 12.06.2025
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21:50 12.06.2025 (обновлено: 23:00 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/indiya-2022555529.html
На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел
На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел - РИА Новости, 12.06.2025
На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел
Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщил представитель местной полиции Канан... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:50:00+03:00
2025-06-12T23:00:00+03:00
в мире
индия
гуджарат
air india
boeing 787
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщил представитель местной полиции Канан Десаи. "Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлено 265 тел погибших", — сказал он.По словам министра внутренних дел Амита Шаха, процедура близится к завершению. Специалисты также собирают образцы ДНК для установления точного числа погибших. Авиакомпания Air India подтвердила, что погиб 241 человек из 242 находившихся на борту. Единственный выживший находится на лечении в больнице. Есть жертвы и на земле, так как самолет упал на жилой район.Что известно о трагедии:
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022554094.html
индия
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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India
Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India.
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Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии.
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Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.
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в мире, индия, гуджарат, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Гуджарат, Air India, Boeing 787, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел

Полиция Индии: на месте крушения самолета в Гуджарате извлекли не менее 265 тел

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщил представитель местной полиции Канан Десаи.
"Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлено 265 тел погибших", — сказал он.
По словам министра внутренних дел Амита Шаха, процедура близится к завершению. Специалисты также собирают образцы ДНК для установления точного числа погибших.
Авиакомпания Air India подтвердила, что погиб 241 человек из 242 находившихся на борту. Единственный выживший находится на лечении в больнице. Есть жертвы и на земле, так как самолет упал на жилой район.
Что известно о трагедии:
  • по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
  • самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
  • пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
  • судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
  • затем лайнер начал снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
  • эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит следствие;
  • самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома;
  • по предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа;
  • власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы;
  • аэропорт Ахмадабада приостановил полеты, к 15:00 мск возобновил работу;
  • правительство Индии создало комитет высокого уровня для расследования крушения;
  • первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании; крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
  • президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии
Вчера, 21:37
 
В миреИндияГуджаратAir IndiaBoeing 787Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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