https://ria.ru/20250612/indiya-2022555529.html

На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел

На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел - РИА Новости, 12.06.2025

На месте авиакатастрофы в Индии извлекли из-под обломков более 260 тел

Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщил представитель местной полиции Канан... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T21:50:00+03:00

2025-06-12T21:50:00+03:00

2025-06-12T23:00:00+03:00

в мире

индия

гуджарат

air india

boeing 787

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии доставили в больницу Ахмадабада, сообщил представитель местной полиции Канан Десаи. "Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлено 265 тел погибших", — сказал он.По словам министра внутренних дел Амита Шаха, процедура близится к завершению. Специалисты также собирают образцы ДНК для установления точного числа погибших. Авиакомпания Air India подтвердила, что погиб 241 человек из 242 находившихся на борту. Единственный выживший находится на лечении в больнице. Есть жертвы и на земле, так как самолет упал на жилой район.Что известно о трагедии:

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022554094.html

индия

гуджарат

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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India. 2025-06-12T21:50 true PT0M58S

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T21:50 true PT0M31S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-12T21:50 true PT0M02S

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в мире, индия, гуджарат, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате