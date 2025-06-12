https://ria.ru/20250612/indiya-2022542605.html

Выживший пассажир самолета, рухнувшего в Индии, рассказал о моменте взрыва

Выживший пассажир самолета, рухнувшего в Индии, рассказал о моменте взрыва - РИА Новости, 12.06.2025

Выживший пассажир самолета, рухнувшего в Индии, рассказал о моменте взрыва

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, потерпевший крушение на западе Индии, разбился примерно через 30 секунд после взлета, сообщил выживший... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:04:00+03:00

2025-06-12T20:04:00+03:00

2025-06-12T20:04:00+03:00

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лондон

air india

boeing 787

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, потерпевший крушение на западе Индии, разбился примерно через 30 секунд после взлета, сообщил выживший пассажир, гражданин Великобритании Вишваш Рамеш в интервью газете Hindustan Times. "Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро… Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я испугался. Я вскочил и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу", - рассказал Рамеш. По его словам, он приехал в Индию на несколько дней, чтобы навестить семью. Обратно в Лондон он возвращался вместе со своим 45-летним братом Аджаем Рамешем. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, упавшего на жилой район, стали свыше 310 человек.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T20:04 true PT0M17S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-12T20:04 true PT0M02S

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в мире, индия, великобритания, лондон, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате