https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html

Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео

Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео - РИА Новости, 12.06.2025

Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео

В соцсетях появились кадры, предположительно, запечатлевшие момент крушения самолета Boeing 787 в жилом районе в Индии. На них видно, как самолет летит очень... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:30:00+03:00

2025-06-12T12:30:00+03:00

2025-06-12T15:51:00+03:00

в мире

индия

air india

boeing 787

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В соцсетях появились кадры, предположительно, запечатлевшие момент крушения самолета Boeing 787 в жилом районе в Индии. На них видно, как самолет летит очень низко над зданиями, а затем скрывается за ними, после чего происходит взрыв.Сервис Flightradar24 указывал, что разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Первоначальные данные показывают, что самолет достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.На борту находились 242 человека.

https://ria.ru/20250612/indiya-2022463400.html

https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T12:30 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате