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Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео - РИА Новости, 12.06.2025
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12:30 12.06.2025 (обновлено: 15:51 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html
Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео
Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео - РИА Новости, 12.06.2025
Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео
В соцсетях появились кадры, предположительно, запечатлевшие момент крушения самолета Boeing 787 в жилом районе в Индии. На них видно, как самолет летит очень... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:30:00+03:00
2025-06-12T15:51:00+03:00
в мире
индия
air india
boeing 787
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В соцсетях появились кадры, предположительно, запечатлевшие момент крушения самолета Boeing 787 в жилом районе в Индии. На них видно, как самолет летит очень низко над зданиями, а затем скрывается за ними, после чего происходит взрыв.Сервис Flightradar24 указывал, что разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Первоначальные данные показывают, что самолет достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.На борту находились 242 человека.
https://ria.ru/20250612/indiya-2022463400.html
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
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в мире, индия, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Air India, Boeing 787, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео

Опубликованы кадры крушения пассажирского самолета Boeing 787 в Индии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В соцсетях появились кадры, предположительно, запечатлевшие момент крушения самолета Boeing 787 в жилом районе в Индии.

На них видно, как самолет летит очень низко над зданиями, а затем скрывается за ними, после чего происходит взрыв.
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Сервис Flightradar24 указывал, что разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Первоначальные данные показывают, что самолет достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту.

На борту находились 242 человека.
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В миреИндияAir IndiaBoeing 787Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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