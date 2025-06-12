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На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 133 пассажира
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 133 пассажира - РИА Новости, 12.06.2025
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 133 пассажира
На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат у аэропорта города Ахмедабад самолета могли находиться 133 пассажира, сообщает в четверг индийский новостной... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:02:00+03:00
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БАНГКОК, 12 июн – РИА Новости. На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат у аэропорта города Ахмедабад самолета могли находиться 133 пассажира, сообщает в четверг индийский новостной портал ABP. "На борту, скорее всего, находилось 133 пассажира", — говорится в сообщении портала.В свою очередь, издание India Today позднее сообщило, что на самолете были 242 человека.По предварительной информации, разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India.
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индия, гуджарат, в мире
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 133 пассажира
На борту разбившегося в Индии Boeing Air India могло находиться 133 пассажира