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Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя - РИА Новости, 12.06.2025
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23:15 12.06.2025 (обновлено: 23:18 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/google-2022559884.html
Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя
Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя - РИА Новости, 12.06.2025
Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя
Специалисты Google восстановили доступ к своим сервисам, включая почту, календарь, облачный сервис и документы, сообщили в компании. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:15:00+03:00
2025-06-12T23:18:00+03:00
технологии
германия
болгария
испания
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
технический сбой
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты Google восстановили доступ к своим сервисам, включая почту, календарь, облачный сервис и документы, сообщили в компании. "Проблема с Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks и Google Voice устранена. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за терпение и постоянную поддержку", - говорится в сообщении на сайте компании. Вечером в четверг пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, экосистему Google, Snapchat и Discord, начали жаловаться на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector. В свою очередь Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. По словам ведомства, проблема связана со сбоем в зарубежной инфраструктуре. Позже Google сообщила, что работа всех сервисов, кроме Google Meet, восстановлена, специалисты работают над устранением проблемы.
https://ria.ru/20250611/iphone-2022145349.html
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германия
болгария
испания
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технологии, германия, болгария, испания, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, технический сбой, общество
Технологии, Германия, Болгария, Испания, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), В мире, технический сбой, Общество
Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя

Специалисты Google восстановила доступ к сервисам корпорации после сбоя

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты Google восстановили доступ к своим сервисам, включая почту, календарь, облачный сервис и документы, сообщили в компании.
"Проблема с Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks и Google Voice устранена. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за терпение и постоянную поддержку", - говорится в сообщении на сайте компании.
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Вечером в четверг пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, экосистему Google, Snapchat и Discord, начали жаловаться на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
В свою очередь Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. По словам ведомства, проблема связана со сбоем в зарубежной инфраструктуре.
Позже Google сообщила, что работа всех сервисов, кроме Google Meet, восстановлена, специалисты работают над устранением проблемы.
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ТехнологииГерманияБолгарияИспанияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В миретехнический сбойОбщество
 
 
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