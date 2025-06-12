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Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе - РИА Новости, 12.06.2025
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16:31 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/geroi-2022517299.html
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе - РИА Новости, 12.06.2025
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:31:00+03:00
2025-06-12T16:31:00+03:00
россия
владимир путин
программа "время героев"
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе. Герой России Нурсултан Муссагалеев, обращаясь к президенту, заявил, что участники СВО не подвели верховного главнокомандующего на поле боя, и не подведут его на государственной гражданской службе. "Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев". Муссагалеев также поблагодарил главу государства за эту программу, которая дала много знаний, компетенций и коммуникаций в различных сферах. "Она нас объединила, сделала нас одной большой семьей, одной командой, которая плечом к плечу готова выполнить любую поставленную задачу", - добавил офицер.
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россия, владимир путин, программа "время героев", общество
Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Общество
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе

Путин: участники "Времени героев" могут выполнять задачи любого уровня сложности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе.
Герой России Нурсултан Муссагалеев, обращаясь к президенту, заявил, что участники СВО не подвели верховного главнокомандующего на поле боя, и не подведут его на государственной гражданской службе.
«
"Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
Муссагалеев также поблагодарил главу государства за эту программу, которая дала много знаний, компетенций и коммуникаций в различных сферах. "Она нас объединила, сделала нас одной большой семьей, одной командой, которая плечом к плечу готова выполнить любую поставленную задачу", - добавил офицер.
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РоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"Общество
 
 
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