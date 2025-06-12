https://ria.ru/20250612/geroi-2022517299.html
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе - РИА Новости, 12.06.2025
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:31:00+03:00
2025-06-12T16:31:00+03:00
2025-06-12T16:31:00+03:00
россия
владимир путин
программа "время героев"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022511919_0:331:2998:2017_1920x0_80_0_0_20e7716b41eed9d3d7d031993a275486.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе. Герой России Нурсултан Муссагалеев, обращаясь к президенту, заявил, что участники СВО не подвели верховного главнокомандующего на поле боя, и не подведут его на государственной гражданской службе. "Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев". Муссагалеев также поблагодарил главу государства за эту программу, которая дала много знаний, компетенций и коммуникаций в различных сферах. "Она нас объединила, сделала нас одной большой семьей, одной командой, которая плечом к плечу готова выполнить любую поставленную задачу", - добавил офицер.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022511919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0c8b3dee7996a0b6c6d7eb364796f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, программа "время героев", общество
Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Общество
Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе
Путин: участники "Времени героев" могут выполнять задачи любого уровня сложности
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе.
Герой России Нурсултан Муссагалеев, обращаясь к президенту, заявил, что участники СВО не подвели верховного главнокомандующего на поле боя, и не подведут его на государственной гражданской службе.
«
"Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
Муссагалеев также поблагодарил главу государства за эту программу, которая дала много знаний, компетенций и коммуникаций в различных сферах. "Она нас объединила, сделала нас одной большой семьей, одной командой, которая плечом к плечу готова выполнить любую поставленную задачу", - добавил офицер.