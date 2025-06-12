https://ria.ru/20250612/geroi-2022517299.html

Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе

Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе - РИА Новости, 12.06.2025

Путин уверен, что участники "Времени героев" не подведут на госслужбе

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:31:00+03:00

2025-06-12T16:31:00+03:00

2025-06-12T16:31:00+03:00

россия

владимир путин

программа "время героев"

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы "Время героев" не подведут на гражданской службе. Герой России Нурсултан Муссагалеев, обращаясь к президенту, заявил, что участники СВО не подвели верховного главнокомандующего на поле боя, и не подведут его на государственной гражданской службе. "Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев". Муссагалеев также поблагодарил главу государства за эту программу, которая дала много знаний, компетенций и коммуникаций в различных сферах. "Она нас объединила, сделала нас одной большой семьей, одной командой, которая плечом к плечу готова выполнить любую поставленную задачу", - добавил офицер.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, программа "время героев", общество