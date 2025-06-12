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Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев" - РИА Новости, 12.06.2025
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16:10 12.06.2025 (обновлено: 17:56 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/geroi-2022512288.html
Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев"
Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев"
Среди участников второго потока кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" есть 72 кавалера ордена Мужества, а 31 РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:10:00+03:00
2025-06-12T17:56:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Среди участников второго потока кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" есть 72 кавалера ордена Мужества, а 31 человек удостоен звания Героя Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Как отмечено в справочных материалах к этой встрече, на второй поток обучения по программе, стартовавший в этом году, были отобраны 85 участников: 80 мужчин и пять женщин. "Из них 70 кадровых военных Минобороны России, пять добровольцев, восемь ветеранов СВО, два сотрудника Росгвардии. Все участники отмечены высокими государственными наградами: 31 человек удостоен звания Героя России, 72 являются кавалерами ордена Мужества (из которых награждены этим орденом дважды - 32 человека, трижды - 19 человек, четырежды - четыре человека), 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - указано в материалах, подготовленных ко встрече. В справочных материалах отмечено, что обучение второго потока программы началось в июне. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.
https://ria.ru/20250612/geroi-2022509673.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев"

Среди участников программы "Время героев" есть 72 кавалера ордена Мужества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Среди участников второго потока кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" есть 72 кавалера ордена Мужества, а 31 человек удостоен звания Героя Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Как отмечено в справочных материалах к этой встрече, на второй поток обучения по программе, стартовавший в этом году, были отобраны 85 участников: 80 мужчин и пять женщин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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"Из них 70 кадровых военных Минобороны России, пять добровольцев, восемь ветеранов СВО, два сотрудника Росгвардии. Все участники отмечены высокими государственными наградами: 31 человек удостоен звания Героя России, 72 являются кавалерами ордена Мужества (из которых награждены этим орденом дважды - 32 человека, трижды - 19 человек, четырежды - четыре человека), 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - указано в материалах, подготовленных ко встрече.
В справочных материалах отмечено, что обучение второго потока программы началось в июне.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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