https://ria.ru/20250612/geroi-2022512288.html

Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев"

Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Более 30 Героев России стали участниками второго потока "Времени героев"

Среди участников второго потока кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" есть 72 кавалера ордена Мужества, а 31 РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:10:00+03:00

2025-06-12T16:10:00+03:00

2025-06-12T17:56:00+03:00

общество

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Среди участников второго потока кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" есть 72 кавалера ордена Мужества, а 31 человек удостоен звания Героя Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Как отмечено в справочных материалах к этой встрече, на второй поток обучения по программе, стартовавший в этом году, были отобраны 85 участников: 80 мужчин и пять женщин. "Из них 70 кадровых военных Минобороны России, пять добровольцев, восемь ветеранов СВО, два сотрудника Росгвардии. Все участники отмечены высокими государственными наградами: 31 человек удостоен звания Героя России, 72 являются кавалерами ордена Мужества (из которых награждены этим орденом дважды - 32 человека, трижды - 19 человек, четырежды - четыре человека), 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - указано в материалах, подготовленных ко встрече. В справочных материалах отмечено, что обучение второго потока программы началось в июне. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.

https://ria.ru/20250612/geroi-2022509673.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)