https://ria.ru/20250612/geroi-2022509673.html

Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству

Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству - РИА Новости, 12.06.2025

Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству

Участие в программе "Время героев" является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:56:00+03:00

2025-06-12T15:56:00+03:00

2025-06-12T17:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участие в программе "Время героев" является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству, сообщил президент России Владимир Путин."(Участие в программе "Время героев" - ред.) - это не награда, это не какая-то привилегия - учиться и потом получать какие-то места руководящие. Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день россии