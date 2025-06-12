Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству
Путин назвал участие во "Времени героев" способом продолжить служение Отечеству
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участие в программе "Время героев" является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству, сообщил президент России Владимир Путин.
"(Участие в программе "Время героев" - ред.) - это не награда, это не какая-то привилегия - учиться и потом получать какие-то места руководящие. Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
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