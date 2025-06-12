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Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству - РИА Новости, 12.06.2025
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15:56 12.06.2025 (обновлено: 17:59 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/geroi-2022509673.html
Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству
Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству - РИА Новости, 12.06.2025
Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству
Участие в программе "Время героев" является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:56:00+03:00
2025-06-12T17:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участие в программе "Время героев" является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству, сообщил президент России Владимир Путин."(Участие в программе "Время героев" - ред.) - это не награда, это не какая-то привилегия - учиться и потом получать какие-то места руководящие. Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
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общество, россия, владимир путин, день россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День России
Путин назвал участие во "Времени героев" возможностью служить Отечеству

Путин назвал участие во "Времени героев" способом продолжить служение Отечеству

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участие в программе "Время героев" является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству, сообщил президент России Владимир Путин.
"(Участие в программе "Время героев" - ред.) - это не награда, это не какая-то привилегия - учиться и потом получать какие-то места руководящие. Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству", - сказал Путин во время встречи с участниками программы "Время героев".
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