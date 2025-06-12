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Путин обратился к участникам программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
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15:45 12.06.2025 (обновлено: 15:59 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/geroi-2022507016.html
Путин обратился к участникам программы "Время героев"
Путин обратился к участникам программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025
Путин обратился к участникам программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин, обратившись к участникам программы "Время героев", заявил, что путь к победам России прокладывают такие люди, как они. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:45:00+03:00
2025-06-12T15:59:00+03:00
россия
программа "время героев"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обратившись к участникам программы "Время героев", заявил, что путь к победам России прокладывают такие люди, как они."Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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"Путь к победам прокладывают именно такие люди, как вы" – Путин об участниках программы "Время героев"
Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев", передает корреспондент РИА Новости. Президент подчеркнул, что программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.
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россия, программа "время героев", владимир путин, общество
Россия, Программа "Время героев", Владимир Путин, Общество
Путин обратился к участникам программы "Время героев"

Путин: путь к победам РФ прокладывают такие люди, как участники "Времени героев"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обратившись к участникам программы "Время героев", заявил, что путь к победам России прокладывают такие люди, как они.
"Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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