https://ria.ru/20250612/geroi-2022507016.html

Путин обратился к участникам программы "Время героев"

Путин обратился к участникам программы "Время героев" - РИА Новости, 12.06.2025

Путин обратился к участникам программы "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин, обратившись к участникам программы "Время героев", заявил, что путь к победам России прокладывают такие люди, как они. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:45:00+03:00

2025-06-12T15:45:00+03:00

2025-06-12T15:59:00+03:00

россия

программа "время героев"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обратившись к участникам программы "Время героев", заявил, что путь к победам России прокладывают такие люди, как они."Путь к этой или к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию, которые сейчас, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

россия

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"Путь к победам прокладывают именно такие люди, как вы" – Путин об участниках программы "Время героев" Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев", передает корреспондент РИА Новости. Президент подчеркнул, что программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны. 2025-06-12T15:45 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, программа "время героев", владимир путин, общество