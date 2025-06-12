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Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки - РИА Новости, 12.06.2025
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06:52 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/germaniya-2022421419.html
Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки
Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки - РИА Новости, 12.06.2025
Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки
Предстоящее назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы Германии означает намерение ФРГ активнее участвовать... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:52:00+03:00
2025-06-12T06:52:00+03:00
германия
украина
берлин (город)
игорь коротченко
владимир зеленский
фридрих мерц
федеральная разведывательная служба германии
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Предстоящее назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы Германии означает намерение ФРГ активнее участвовать в украинском кризисе и поддерживать режим Владимира Зеленского "на плаву", заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен назначить немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы (БНД) Германии. "Безусловно предстоящее назначение… по сути означает усиление украинской составляющей во внешней, оборонной и разведывательной политике Берлина. Данное назначение осуществляется по инициативе канцлера Германии, который неоднократно заявлял, что его стране пора "взять больше ответственности за судьбы мира", имея в виду более активное вовлечение в кризис вокруг Украины с целью поддержания на плаву режима Зеленского", - сказал Коротченко. По его словам, одной из задач нового руководства станет усиление агентурных и оперативных возможностей немецкой разведки, БНД получит существенно увеличенный бюджет и будет масштабно и наступательно проводить разведоперации, в том числе с позиций посольства ФРГ в Москве. Эксперт считает, что БНД также планирует значительно усилить свою активность на Балканах, в том числе в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине - для противодействия в этих странах российским интересам. Кроме того, БНД планирует усилить свои возможности в шпионаже против Калининградской области и Балтийского флота за счет тесного взаимодействия и координации с департаментом госбезопасности Литвы, заявил Коротченко. "Очевидно, что до конца 2025 года будут оформлены союзнические - вместо партнёрских - отношения между БНД и тремя украинскими спецслужбами - ГУР, СБУ и СВР Украины. Можно также ожидать обмен накопленным опытом в проведении тех или иных диверсионных и разведывательных операций против России", - добавил эксперт. Он отметил, что перед Федеральной службой безопасности России стоят новые вызовы, включая необходимость разработки новых форм и методов противодействия германскому шпионажу, который может стать существенно более масштабным.
https://ria.ru/20250611/mechty-2022235134.html
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германия, украина, берлин (город), игорь коротченко, владимир зеленский, фридрих мерц, федеральная разведывательная служба германии, служба безопасности украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Германия, Украина, Берлин (город), Игорь Коротченко, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Федеральная разведывательная служба Германии, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки

Коротченко: Германия намерена активнее участвовать в украинском кризисе

© flickr.com/BiLK_ThornРейхстаг в Германии
Рейхстаг в Германии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© flickr.com/BiLK_Thorn
Рейхстаг в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Предстоящее назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы Германии означает намерение ФРГ активнее участвовать в украинском кризисе и поддерживать режим Владимира Зеленского "на плаву", заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен назначить немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы (БНД) Германии.
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"Безусловно предстоящее назначение… по сути означает усиление украинской составляющей во внешней, оборонной и разведывательной политике Берлина. Данное назначение осуществляется по инициативе канцлера Германии, который неоднократно заявлял, что его стране пора "взять больше ответственности за судьбы мира", имея в виду более активное вовлечение в кризис вокруг Украины с целью поддержания на плаву режима Зеленского", - сказал Коротченко.
По его словам, одной из задач нового руководства станет усиление агентурных и оперативных возможностей немецкой разведки, БНД получит существенно увеличенный бюджет и будет масштабно и наступательно проводить разведоперации, в том числе с позиций посольства ФРГ в Москве.
Эксперт считает, что БНД также планирует значительно усилить свою активность на Балканах, в том числе в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине - для противодействия в этих странах российским интересам. Кроме того, БНД планирует усилить свои возможности в шпионаже против Калининградской области и Балтийского флота за счет тесного взаимодействия и координации с департаментом госбезопасности Литвы, заявил Коротченко.
"Очевидно, что до конца 2025 года будут оформлены союзнические - вместо партнёрских - отношения между БНД и тремя украинскими спецслужбами - ГУР, СБУ и СВР Украины. Можно также ожидать обмен накопленным опытом в проведении тех или иных диверсионных и разведывательных операций против России", - добавил эксперт.
Он отметил, что перед Федеральной службой безопасности России стоят новые вызовы, включая необходимость разработки новых форм и методов противодействия германскому шпионажу, который может стать существенно более масштабным.
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ГерманияУкраинаБерлин (город)Игорь КоротченкоВладимир ЗеленскийФридрих МерцФедеральная разведывательная служба ГерманииСлужба безопасности УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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