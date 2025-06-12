https://ria.ru/20250612/germaniya-2022421419.html

Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки

Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки - РИА Новости, 12.06.2025

Эксперт прокомментировал назначение Егера главой немецкой разведки

Предстоящее назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы Германии означает намерение ФРГ активнее участвовать... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:52:00+03:00

2025-06-12T06:52:00+03:00

2025-06-12T06:52:00+03:00

германия

украина

берлин (город)

игорь коротченко

владимир зеленский

фридрих мерц

федеральная разведывательная служба германии

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Предстоящее назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы Германии означает намерение ФРГ активнее участвовать в украинском кризисе и поддерживать режим Владимира Зеленского "на плаву", заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен назначить немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы (БНД) Германии. "Безусловно предстоящее назначение… по сути означает усиление украинской составляющей во внешней, оборонной и разведывательной политике Берлина. Данное назначение осуществляется по инициативе канцлера Германии, который неоднократно заявлял, что его стране пора "взять больше ответственности за судьбы мира", имея в виду более активное вовлечение в кризис вокруг Украины с целью поддержания на плаву режима Зеленского", - сказал Коротченко. По его словам, одной из задач нового руководства станет усиление агентурных и оперативных возможностей немецкой разведки, БНД получит существенно увеличенный бюджет и будет масштабно и наступательно проводить разведоперации, в том числе с позиций посольства ФРГ в Москве. Эксперт считает, что БНД также планирует значительно усилить свою активность на Балканах, в том числе в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине - для противодействия в этих странах российским интересам. Кроме того, БНД планирует усилить свои возможности в шпионаже против Калининградской области и Балтийского флота за счет тесного взаимодействия и координации с департаментом госбезопасности Литвы, заявил Коротченко. "Очевидно, что до конца 2025 года будут оформлены союзнические - вместо партнёрских - отношения между БНД и тремя украинскими спецслужбами - ГУР, СБУ и СВР Украины. Можно также ожидать обмен накопленным опытом в проведении тех или иных диверсионных и разведывательных операций против России", - добавил эксперт. Он отметил, что перед Федеральной службой безопасности России стоят новые вызовы, включая необходимость разработки новых форм и методов противодействия германскому шпионажу, который может стать существенно более масштабным.

https://ria.ru/20250611/mechty-2022235134.html

https://ria.ru/20250409/sdpg-2010231001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, украина, берлин (город), игорь коротченко, владимир зеленский, фридрих мерц, федеральная разведывательная служба германии, служба безопасности украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире