https://ria.ru/20250612/gaza-2022494243.html
ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе
ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе - РИА Новости, 12.06.2025
ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль намеренно перерезал линии связи в секторе Газа. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:51:00+03:00
2025-06-12T14:51:00+03:00
2025-06-12T14:51:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_c6286b4f3d03547bb324f7415a2859e2.jpg
КАИР, 12 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль намеренно перерезал линии связи в секторе Газа. "Сионистская (израильская – ред.) оккупация намеренно перерезала линии связи, это новый агрессивный шаг в контексте войны-геноцида, которую она ведет против нашего палестинского народа в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250612/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_61f90712550bdcab200abbe18e72d555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе
ХАМАС: Израиль намеренно перерезал линии связи в секторе Газа