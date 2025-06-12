https://ria.ru/20250612/gaza-2022494243.html

ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе

ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе - РИА Новости, 12.06.2025

ХАМАС обвинило Израиль в перерезании линий связи в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль намеренно перерезал линии связи в секторе Газа. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:51:00+03:00

2025-06-12T14:51:00+03:00

2025-06-12T14:51:00+03:00

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КАИР, 12 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль намеренно перерезал линии связи в секторе Газа. "Сионистская (израильская – ред.) оккупация намеренно перерезала линии связи, это новый агрессивный шаг в контексте войны-геноцида, которую она ведет против нашего палестинского народа в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250612/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году