https://ria.ru/20250612/gaza-2022408128.html

В Газе при атаке ХАМАС погибли сотрудники Фонда гумпомощи

В Газе при атаке ХАМАС погибли сотрудники Фонда гумпомощи - РИА Новости, 12.06.2025

В Газе при атаке ХАМАС погибли сотрудники Фонда гумпомощи

Американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) заявил, что по меньшей мере пять его сотрудников погибли и несколько пострадали в результате нападения в среду... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:27:00+03:00

2025-06-12T03:27:00+03:00

2025-06-12T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) заявил, что по меньшей мере пять его сотрудников погибли и несколько пострадали в результате нападения в среду вечером со стороны палестинского движения ХАМАС на автобус, доставлявший гумпомощь, передает агентство Франс Пресс. "Приблизительно в 22 часа по времени Газы (среды, совпадает с мск - ред.) автобус, перевозивший более двух десятков членов команды GHF... подвергся жестокому нападению со стороны ХАМАС... Мы всё еще выясняем факты, но то, что нам известно, ужасает: по меньшей мере пять человек погибли, многие пострадали, также есть опасения, что некоторые из членов нашей команды могли быть взяты в заложники", - приводит агентство текст заявления. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории.

https://ria.ru/20250612/gaza-2022398753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году