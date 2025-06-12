В Газе при атаке ХАМАС погибли сотрудники Фонда гумпомощи
В Газе при атаке ХАМАС погибли пять сотрудников американского Фонда гумпомощи
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) заявил, что по меньшей мере пять его сотрудников погибли и несколько пострадали в результате нападения в среду вечером со стороны палестинского движения ХАМАС на автобус, доставлявший гумпомощь, передает агентство Франс Пресс.
"Приблизительно в 22 часа по времени Газы (среды, совпадает с мск - ред.) автобус, перевозивший более двух десятков членов команды GHF... подвергся жестокому нападению со стороны ХАМАС... Мы всё еще выясняем факты, но то, что нам известно, ужасает: по меньшей мере пять человек погибли, многие пострадали, также есть опасения, что некоторые из членов нашей команды могли быть взяты в заложники", - приводит агентство текст заявления.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории.