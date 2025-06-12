Рейтинг@Mail.ru
БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/gaza-2022398753.html
БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей
БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей - РИА Новости, 12.06.2025
БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на странице в соцсети X обвинило поддерживаемый Израилем американский Фонд гуманитарной... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:55:00+03:00
2025-06-12T00:55:00+03:00
в мире
израиль
бапор
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на странице в соцсети X обвинило поддерживаемый Израилем американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) в том, что он ставит под угрозу жизни людей в секторе. В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР, причиной израильские власти указали свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. "Израильско-американская модель распределения помощи в Газе (GHF - ред.) ставит жизни под угрозу. Это также отвлечение от продолжающегося ужаса и пустая трата ресурсов", - написало агентство на странице в соцсети X. БАПОР предложило свою помощь в качестве альтернативы активности GHF в секторе Газа. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории.
https://ria.ru/20250611/gaza-2022336686.html
https://ria.ru/20250510/putin-2016240826.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей

БАПОР обвинило фонд GHF в том, что он ставит под угрозу жизни людей в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на странице в соцсети X обвинило поддерживаемый Израилем американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) в том, что он ставит под угрозу жизни людей в секторе.
В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР, причиной израильские власти указали свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности.
Израильский танк недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
При израильской атаке в секторе Газа погибли 14 человек, пишут СМИ
Вчера, 18:12
"Израильско-американская модель распределения помощи в Газе (GHF - ред.) ставит жизни под угрозу. Это также отвлечение от продолжающегося ужаса и пустая трата ресурсов", - написало агентство на странице в соцсети X.
БАПОР предложило свою помощь в качестве альтернативы активности GHF в секторе Газа.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории.
Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой
10 мая, 18:36
 
В миреИзраильБАПОРООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала