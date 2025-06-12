https://ria.ru/20250612/gaza-2022398753.html

БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей

БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей - РИА Новости, 12.06.2025

БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на странице в соцсети X обвинило поддерживаемый Израилем американский Фонд гуманитарной... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:55:00+03:00

2025-06-12T00:55:00+03:00

2025-06-12T00:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на странице в соцсети X обвинило поддерживаемый Израилем американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) в том, что он ставит под угрозу жизни людей в секторе. В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР, причиной израильские власти указали свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. "Израильско-американская модель распределения помощи в Газе (GHF - ред.) ставит жизни под угрозу. Это также отвлечение от продолжающегося ужаса и пустая трата ресурсов", - написало агентство на странице в соцсети X. БАПОР предложило свою помощь в качестве альтернативы активности GHF в секторе Газа. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории.

https://ria.ru/20250611/gaza-2022336686.html

https://ria.ru/20250510/putin-2016240826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году