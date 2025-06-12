БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей
БАПОР обвинило фонд GHF в том, что он ставит под угрозу жизни людей в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на странице в соцсети X обвинило поддерживаемый Израилем американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) в том, что он ставит под угрозу жизни людей в секторе.
В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР, причиной израильские власти указали свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности.
"Израильско-американская модель распределения помощи в Газе (GHF - ред.) ставит жизни под угрозу. Это также отвлечение от продолжающегося ужаса и пустая трата ресурсов", - написало агентство на странице в соцсети X.
БАПОР предложило свою помощь в качестве альтернативы активности GHF в секторе Газа.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского полуэксклава с этой территории.