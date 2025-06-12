https://ria.ru/20250612/gavriil-2022503236.html

В Валааме прокомментировали освобождение схиигумена Гавриила от должности

В Валааме прокомментировали освобождение схиигумена Гавриила от должности - РИА Новости, 12.06.2025

В Валааме прокомментировали освобождение схиигумена Гавриила от должности

Освобожденному от должности начальника Сочинского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря схиигумену Гавриилу... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:32:00+03:00

2025-06-12T15:32:00+03:00

2025-06-12T15:32:00+03:00

ладожское озеро

россия

швеция

валаамский монастырь

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Освобожденному от должности начальника Сочинского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря схиигумену Гавриилу (Виноградову) предписано удалить аккаунты в соцсетях, ему запрещена любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений, при этом в обители призывают относиться с уважением к нему как к священнослужителю Русской православной церкви и не допускать оскорбительных нападок, сообщила пресс-служба монастыря в Telegram-канале.Валаамский монастырь 5 июня освободил от должности схиигумена Гавриила, чьи резонансные проповеди были ранее опубликованы в интернете, в некоторых из них он негативно высказывался в адрес представителей других религий. "Пятого июня Духовный собор Валаамского монастыря рассмотрел положение дел на Свято-Троицком Сочинском подворье и ситуацию, сложившуюся в связи с рядом резонансных высказываний начальника схиигумена Гавриила (Виноградова) в социальных сетях, вызвавших негативную реакцию в обществе и СМИ, а также игнорирование им прежних неоднократных предупреждений игумена Валаамского монастыря", - говорится в сообщении монастыря. Как уточнили в пресс-службе, изучив материалы собор постановил освободить от должности начальника Сочинского подворья, приписного скита и других занимаемых должностей в Валаамской обители схиигумена Гавриила. Также ему предписано удалить в недельный срок все свои аккаунты в соцсетях, в том числе страницы Кавказского скита. Кроме того, схиигумену Гавриилу нельзя размещать материалы в интернете или СМИ и запрещена любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений. Решение принято, учитывая более чем пятилетние безуспешные попытки священноначалия обители "воспрепятстовать политизации" его проповедей. "Вместе с тем мы категорически не приемлем носившие оскорбительный характер нападки на схиигумена Гавриила, который остаётся действующим священнослужителем Русской православной церкви. Достоинство священного сана должно уважаться гражданами, независимо от их мировоззрения. При этом полагаем недопустимыми и заведомо ложные интерпретации действий Духовного собора монастыря, используемые в попытке оказать давление на руководство монастыря. Молимся о разрешении сложившейся ситуации в духе уважительного и братского отношения друг ко другу", - заключили в обители. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли и организовали на Валааме сначала школу боцманов, потом дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно монастырь посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

https://ria.ru/20250122/sud-1994977939.html

https://ria.ru/20240725/sinod-1962029738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ладожское озеро, россия, швеция, валаамский монастырь, русская православная церковь