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Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих

Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих - РИА Новости, 12.06.2025

Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих

Жители Флориды могут сбивать протестующих, если спасаются от них на автомобиле, заявил губернатор штата Рон Десантис. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:25:00+03:00

2025-06-12T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жители Флориды могут сбивать протестующих, если спасаются от них на автомобиле, заявил губернатор штата Рон Десантис. "У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение", — приводит его слова журнал Newsweek.По данным СМИ, Десантис сделал такое заявление на шоу Rubin Report. Он также подчеркнул, что виноват при таком столкновении будет сам сбитый демонстрант. Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Молли Бест в комментарии журналу заявила, что власти не оправдывают насилие, но считают, что у жителей есть право защищать себя и свои семьи. Протесты в США

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в мире, флорида, лос-анджелес, сша, рон десантис, дональд трамп, протесты в калифорнии