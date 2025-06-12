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Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих - РИА Новости, 12.06.2025
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18:25 12.06.2025 (обновлено: 22:10 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/florida-2022532984.html
Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих
Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих - РИА Новости, 12.06.2025
Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих
Жители Флориды могут сбивать протестующих, если спасаются от них на автомобиле, заявил губернатор штата Рон Десантис. РИА Новости, 12.06.2025
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2025-06-12T22:10:00+03:00
в мире
флорида
лос-анджелес
сша
рон десантис
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жители Флориды могут сбивать протестующих, если спасаются от них на автомобиле, заявил губернатор штата Рон Десантис. "У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение", — приводит его слова журнал Newsweek.По данным СМИ, Десантис сделал такое заявление на шоу Rubin Report. Он также подчеркнул, что виноват при таком столкновении будет сам сбитый демонстрант. Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Молли Бест в комментарии журналу заявила, что власти не оправдывают насилие, но считают, что у жителей есть право защищать себя и свои семьи. Протесты в США
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
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Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа.
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Столкновения с полицией в Сиэттле
Столкновения с полицией в Сиэттле
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в мире, флорида, лос-анджелес, сша, рон десантис, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Флорида, Лос-Анджелес, США, Рон Десантис, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать протестующих

Десантис: жители Флориды могут таранить протестующих, если спасаются на машине

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жители Флориды могут сбивать протестующих, если спасаются от них на автомобиле, заявил губернатор штата Рон Десантис.
"У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение", — приводит его слова журнал Newsweek.
По данным СМИ, Десантис сделал такое заявление на шоу Rubin Report. Он также подчеркнул, что виноват при таком столкновении будет сам сбитый демонстрант.
Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Молли Бест в комментарии журналу заявила, что власти не оправдывают насилие, но считают, что у жителей есть право защищать себя и свои семьи.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреФлоридаЛос-АнджелесСШАРон ДесантисДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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