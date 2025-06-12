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На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России - РИА Новости, 12.06.2025
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09:23 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/flag-2022434070.html
На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России
На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России - РИА Новости, 12.06.2025
На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России
Большой флаг Российской Федерации развернули студенты из 18 стран на полуострове Гамова в честь Дня России, сообщает Центр содействия развитию молодёжи... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:23:00+03:00
2025-06-12T09:23:00+03:00
общество
россия
колумбия
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Большой флаг Российской Федерации развернули студенты из 18 стран на полуострове Гамова в честь Дня России, сообщает Центр содействия развитию молодёжи "Молодежь Приморья". "Команда "Молодёжь Приморья" совместно с участниками Международного клуба дружбы и студентами ДВФУ организовали масштабную акцию в честь Дня России! Более 70 молодых людей из 18 стран мира поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть огромный российский триколор над живописными бухтами Витязь и Астафьева", - говорится в сообщении. Площадь флага Российской Федерации составила более 300 квадратных метров. Участница торжественного мероприятия в честь Дня Победы Алехандра Гомес из Колумбии в видео из Telegram-канала "Молодежь Приморья" подчеркнула, что Россия - страна возможностей. "Я решила поступить в Россию, потому что большая страна - значит большие возможности. Я люблю Россию за то, что люди очень добрые и, на самом деле, очень открытые, поэтому я чувствую себя, как дома", - добавила она.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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общество, россия, колумбия, дальневосточный федеральный университет, день россии
Общество, Россия, Колумбия, Дальневосточный федеральный университет, День России
На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России

Студенты из 18 стран развернули триколор на полуострове Гамова на День России

© Фото : Молодёжь Приморья/TelegramНа полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России
На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Молодёжь Приморья/Telegram
На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Большой флаг Российской Федерации развернули студенты из 18 стран на полуострове Гамова в честь Дня России, сообщает Центр содействия развитию молодёжи "Молодежь Приморья".
"Команда "Молодёжь Приморья" совместно с участниками Международного клуба дружбы и студентами ДВФУ организовали масштабную акцию в честь Дня России! Более 70 молодых людей из 18 стран мира поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть огромный российский триколор над живописными бухтами Витязь и Астафьева", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
Вчера, 08:00
Площадь флага Российской Федерации составила более 300 квадратных метров.
Участница торжественного мероприятия в честь Дня Победы Алехандра Гомес из Колумбии в видео из Telegram-канала "Молодежь Приморья" подчеркнула, что Россия - страна возможностей.
"Я решила поступить в Россию, потому что большая страна - значит большие возможности. Я люблю Россию за то, что люди очень добрые и, на самом деле, очень открытые, поэтому я чувствую себя, как дома", - добавила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияКолумбияДальневосточный федеральный университетДень России
 
 
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