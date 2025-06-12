https://ria.ru/20250612/flag-2022434070.html

На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России

На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России - РИА Новости, 12.06.2025

На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России

Большой флаг Российской Федерации развернули студенты из 18 стран на полуострове Гамова в честь Дня России, сообщает Центр содействия развитию молодёжи... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:23:00+03:00

2025-06-12T09:23:00+03:00

2025-06-12T09:23:00+03:00

общество

россия

колумбия

дальневосточный федеральный университет

день россии

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Большой флаг Российской Федерации развернули студенты из 18 стран на полуострове Гамова в честь Дня России, сообщает Центр содействия развитию молодёжи "Молодежь Приморья". "Команда "Молодёжь Приморья" совместно с участниками Международного клуба дружбы и студентами ДВФУ организовали масштабную акцию в честь Дня России! Более 70 молодых людей из 18 стран мира поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть огромный российский триколор над живописными бухтами Витязь и Астафьева", - говорится в сообщении. Площадь флага Российской Федерации составила более 300 квадратных метров. Участница торжественного мероприятия в честь Дня Победы Алехандра Гомес из Колумбии в видео из Telegram-канала "Молодежь Приморья" подчеркнула, что Россия - страна возможностей. "Я решила поступить в Россию, потому что большая страна - значит большие возможности. Я люблю Россию за то, что люди очень добрые и, на самом деле, очень открытые, поэтому я чувствую себя, как дома", - добавила она.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, колумбия, дальневосточный федеральный университет, день россии