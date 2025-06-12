https://ria.ru/20250612/film-2022549984.html

Симоньян на "Евразия-Кинофесте" представила новый фильм Кеосаяна

Симоньян на "Евразия-Кинофесте" представила новый фильм Кеосаяна - РИА Новости, 12.06.2025

Симоньян на "Евразия-Кинофесте" представила новый фильм Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представила на II Международном фестивале "Евразия-Кинофест"... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:45:00+03:00

2025-06-12T20:45:00+03:00

2025-06-12T22:18:00+03:00

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СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представила на II Международном фестивале "Евразия-Кинофест" полнометражный художественный фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый ее супругом — режиссером Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости. Симоньян приветствовала собравшихся на кинопремьере гостей со сцены перед началом показа. "Можно было представить меня: "Мы приглашаем жену Тиграна Кеосаяна", без всех этих регалий. Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят "последний", говорят "крайний". Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один. <...> Это фильм про человека, про нас, про взрослый возраст, про старый Адлер", — сказала она. В январе Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в состоянии комы. Медиаменеджер на представлении фильма рассказала, что над картиной ее муж работал весь прошлый год. Сценарий был снят и смонтирован Тиграном Кеосаяном по рассказу самой Симоньян. "Мы в процессе этой работы несколько раз чуть не развелись, как это часто бывает, потому что сценарий по моему рассказу. И я как автор была часто не согласна с тем, как он все это преобразует в сценарий из рассказа. И в итоге — конечно, как всегда, — он во всем оказался прав. И фильм оказался несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем был мой рассказ", — подчеркнула она.Премьера проходит в зале Летнего театра в Сочи, где собралось более 1100 человек. Очередь из желающих увидеть гала-премьеру фильма Кеосаяна начала собираться за час до показа. Вместимость зала позволила пустить зрителей сверх наполняемости театра. В Летнем театре также собрались сотни любителей кино — участников "Кинофеста" из более чем 26 стран, а также актеров и представителей индустрии. Народный артист России Федор Добронравов сыграл главную роль в фильме. По словам организаторов фестиваля, "Семь дней Петра Семеныча" — это драма о человеке, который узнает о возможном смертельном диагнозе и начинает подводить итоги своей жизни, размышляя о прожитых годах. Каждый из семи дней 70-летнего героя становится новой историей, наполненной трагикомическими встречами и неожиданными событиями. Съемки кинокартины проходили в Москве, Сочи и на территории ФТ "Сириус". Оператор-постановщик картины — Иван Гудков, композитор — Сергей Терехов, художник-постановщик — Валерий Архипов. "Когда мы работали над этим фильмом, мы много смеялись и много раз плакали. Я думаю, что и вы сейчас увидите, что это такой фильм, над которым ты где-то смеешься, где-то плачешь. Конечно, потрясающе отработал мой муж Тигран. Завтра с Божьей помощью буду у него. Передам ему от вас, что вы пришли, что вы смотрели", — сказала в завершение Симоньян.

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https://ria.ru/20250606/simonyan-2021434372.html

https://ria.ru/20250506/simonjan-2015298856.html

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Симоньян открыла гала-премьеру фильма "Семь дней Петра Семеныча" Маргарита Симоньян открыла гала-премьеру полнометражного художественного фильма "Семь дней Петра Семеныча", снятого ее супругом Тиграном Кеосаяном, президентом первого фестиваля "Евразия-Кинофест", передает корреспондент РИА Новости. Событие проходит в Сочи в рамках II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". 2025-06-12T20:45 true PT2M21S

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