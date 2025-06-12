https://ria.ru/20250612/endokrinolog-2022407667.html

Врач предупредила об опасности интервального голодания

Врач предупредила об опасности интервального голодания - РИА Новости, 12.06.2025

Врач предупредила об опасности интервального голодания

Интервальное голодание, заключающееся в чередовании периодов приема пищи и ее полного отсутствия, повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:20:00+03:00

2025-06-12T03:20:00+03:00

2025-06-12T03:55:00+03:00

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мария калошина (врач)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Интервальное голодание, заключающееся в чередовании периодов приема пищи и ее полного отсутствия, повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. "В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ - повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладж-синдрома, или сгущения желчи. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития", — рассказала врач. Врач отметила, что организм, не получающий пищу в должный промежуток времени, переходит в режим резкой экономии энергии, которая в дальнейшем может существенно замедлить метаболизм. Такая реакция организма определенно нарушит процесс похудения. Чтобы похудеть, человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий. "Это (интервальное голодание - ред.) грозит развитием "волчьего" или неукротимого аппетита вследствие выраженной инсулинорезистентности. Человек, целый день приглушая физиологические процессы чувства голода, получив доступ к еде, рискует съесть всё, что только видит, и после такого обильного приема организм с трудом справится со всей поступившей пищей", — объяснила эндокринолог. Кроме того, такая диета провоцирует расстройство пищевого поведения. По словам врача, подобные регулярные ограничения в еде рано или поздно приведут к срыву, неконтролируемому потреблению пищи и дальнейшему развитию чувства вины за содеянное. Если это продолжить, повысится риск развития булимии или же анорексии.

https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html

https://ria.ru/20250309/endokrinolog-2003868702.html

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