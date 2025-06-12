https://ria.ru/20250612/dtp-2022429827.html

В Нижегородской области столкнулись три машины, есть погибшие

В Нижегородской области столкнулись три машины, есть погибшие - РИА Новости, 12.06.2025

В Нижегородской области столкнулись три машины, есть погибшие

Два человека погибли, еще шестеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:47:00+03:00

2025-06-12T08:47:00+03:00

2025-06-12T12:41:00+03:00

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще шестеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. Смертельное ДТП произошло в среду около 23.34 мск на 596 километре автодороги М-12 "Восток" в Пильнинском районе. "По предварительной информации, девушка 2003 года рождения без прав управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения произошло отсоединение колеса. Автомобиль наехал на колесо-отбойный брус, после чего остановился на обочине. Для оказания помощи остановился Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль Exeed совершил наезд на припаркованные Mitsubishi и Mercedes и опрокинулся", - говорится в сообщении. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля Mercedes и 20-летний пешеход, которые в момент ДТП находились на проезжей части, скончались на месте ДТП. Водитель автомобиля Mercedes, двое пассажиров автомобиля Mitsubishi - девушка 2007 года рождения и подросток 2012 года рождения, а также водитель автомобиля Exeed и две его пассажирки доставлены в больницу.

https://ria.ru/20250612/mashina--2022429538.html

https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html

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нижегородская область, происшествия