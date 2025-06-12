https://ria.ru/20250612/dron-2022448779.html

Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки

Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки - РИА Новости, 12.06.2025

Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки

Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:58:00+03:00

2025-06-12T10:58:00+03:00

2025-06-12T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон". "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ близ населенного пункта Катериновка была обнаружена группа пехоты ВСУ, скрытно перемещавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.) в заброшенном ангаре", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" "нанес удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе". Минобороны добавило, что российский дрон-"камикадзе" выследил скрывавшихся в подвале четверых боевиков ВСУ."В результате точного попадания FPV-дрона вход в ПВД украинских националистов в подвальное помещение был разрушен", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986364156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф