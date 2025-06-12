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Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/dron-2022448779.html
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки - РИА Новости, 12.06.2025
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки
Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:58:00+03:00
2025-06-12T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон". "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ близ населенного пункта Катериновка была обнаружена группа пехоты ВСУ, скрытно перемещавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.) в заброшенном ангаре", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" "нанес удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе". Минобороны добавило, что российский дрон-"камикадзе" выследил скрывавшихся в подвале четверых боевиков ВСУ."В результате точного попадания FPV-дрона вход в ПВД украинских националистов в подвальное помещение был разрушен", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки

Российский дрон уничтожил группу пехоты ВСУ в заброшенном ангаре у Катериновки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий c FPV-дроном
Российский военнослужащий c FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский военнослужащий c FPV-дроном. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон".
«
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ близ населенного пункта Катериновка была обнаружена группа пехоты ВСУ, скрытно перемещавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.) в заброшенном ангаре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" "нанес удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе".
Минобороны добавило, что российский дрон-"камикадзе" выследил скрывавшихся в подвале четверых боевиков ВСУ.
"В результате точного попадания FPV-дрона вход в ПВД украинских националистов в подвальное помещение был разрушен", - отмечает МО РФ.
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