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Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки - РИА Новости, 12.06.2025
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки
Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:58:00+03:00
2025-06-12T10:58:00+03:00
2025-06-12T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских военных в районе населенного пункта Катериновка в зоне СВО расчетом FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон". "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ близ населенного пункта Катериновка была обнаружена группа пехоты ВСУ, скрытно перемещавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.) в заброшенном ангаре", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" "нанес удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе". Минобороны добавило, что российский дрон-"камикадзе" выследил скрывавшихся в подвале четверых боевиков ВСУ."В результате точного попадания FPV-дрона вход в ПВД украинских националистов в подвальное помещение был разрушен", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986364156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ у Катериновки
Российский дрон уничтожил группу пехоты ВСУ в заброшенном ангаре у Катериновки