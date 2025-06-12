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Падение не остановить: Уолл-стрит подписала доллару приговор - РИА Новости, 12.06.2025
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08:00 12.06.2025 (обновлено: 08:02 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/dollar-2021993208.html
Падение не остановить: Уолл-стрит подписала доллару приговор
Падение не остановить: Уолл-стрит подписала доллару приговор - РИА Новости, 12.06.2025
Падение не остановить: Уолл-стрит подписала доллару приговор
Доллар в последние месяцы заметно ослабел к мировым валютам — вернулся к уровню 2022-го. По мнению стратегов Уолл-стрит, это еще не предел. В Morgan Stanley... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:00:00+03:00
2025-06-12T08:02:00+03:00
экономика
сша
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федеральная резервная система сша
goldman sachs
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Доллар в последние месяцы заметно ослабел к мировым валютам — вернулся к уровню 2022-го. По мнению стратегов Уолл-стрит, это еще не предел. В Morgan Stanley считают, что в течение года индекс упадет на девять процентов — до 91. В других крупных инвестбанках схожие прогнозы. В чем проблемы американской денежной единицы — в материале РИА Новости.Плохие прогнозыТакого не было со времен пандемии Covid-19."Инвесторы за пределами США пересматривают свои риски с точки зрения как активов, так и валюты", — пояснили в Morgan Stanley.В JPMorgan Chase также полны пессимизма. Инвесторам рекомендуют присмотреться к иене, евро и австралийскому доллару.Снижение ставокГиганты Уолл-стрит указывают на перспективы снижения ставок Федрезервом, замедление экономического роста и торговую политику Трампа.Инфляция пока не позволит ФРС опустить ставку, полагают аналитики. Однако ненулевая вероятность этого, особенно в 2026-м, продолжает давить на американскую валюту."Обстоятельства могут заставить регулятор действовать быстрее, чем ожидается. Также доллару угрожают разбалансировка рынка труда и проблемы бизнеса, усугубляемые по мере затягивания паузы в торговых переговорах по всему миру", — отмечает Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining.Доллар переоцененПо мнению стратегов Goldman Sachs, доллар переоценен примерно на 15%, поэтому дальнейшее ослабление неизбежно.Из-за притока средств в экономику США и опережающего роста акций доля долларовых активов значительно увеличилась в портфелях глобальных инвесторов. По подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), речь идет о 22 триллионах долларов, это треть совокупных портфелей.Судя по всему, на Уолл-стрит формируется консенсус насчет переоцененности доллара, и рынок постепенно это учитывает, добавляет Илья Сивопляс, начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы Whitebird.Торговая неопределенностьРиски, по его словам, во многом связаны с реиндустриализацией экономики — одним из приоритетов администрации Трампа. Чтобы вернуть производство в страну, нужна достаточно слабая национальная валюта.В то же время повышение пошлин снижает привлекательность американских активов, уводя капитал в более стабильные юрисдикции, уточняет эксперт.Дешевый доллар выгоден американскому экспорту, но торговая неопределенность уже сказывается на инвестиционной активности компаний. Капитальные расходы откладывают. Если это затянется, подчеркивает аналитик, экономика столкнется с замедлением или даже рецессией.Кстати, по прогнозу ОЭСР, рост глобального ВВП с прошлогодних 2,8% снизится до 1,6 в 2025-м и 1,5 — 2026-м. Особенно сильно пострадают США из-за пошлин Трампа.Дефицит бюджетаМощный негативный фактор — огромный дефицит американского бюджета, достигший 1,9 триллиона долларов (плюс 40% год к году). По подсчетам профильного парламентского комитета, расширение налоговых льгот в рамках программы Big Beautiful Bill, инициированное Трампом, чревато ростом этого показателя до 5,2 триллиона.Торговые войны США запустили глобальную релокацию активов. А этот законопроект лишь ускоряет процесс, что идет вразрез с первоначальной повесткой Трампа, полагает Михаил Родичкин, руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"."Сценарий классический: дефицит требует заимствований, эмиссия создает инфляционное давление, провоцируя повышение ставок и, как следствие, стоимости обслуживания долга. Дефицит становится еще больше. Образуется долговая спираль, выйти из которой крайне трудно", — добавляет Сивопляс.Таким образом, текущая экономическая и политическая повестка США никак не способствует укреплению национальной денежной единицы.Интересно, что рубль в Bank of America назвали "самой успешной валютой года". Действительно, с января — плюс 40% к доллару.
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экономика, сша, morgan stanley , федеральная резервная система сша, goldman sachs, доллар
Экономика, США, Morgan Stanley , Федеральная резервная система США, Goldman Sachs, Доллар
Падение не остановить: Уолл-стрит подписала доллару приговор

Крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара

© AP Photo / Mark LennihanОднодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Доллар в последние месяцы заметно ослабел к мировым валютам — вернулся к уровню 2022-го. По мнению стратегов Уолл-стрит, это еще не предел. В Morgan Stanley считают, что в течение года индекс упадет на девять процентов — до 91. В других крупных инвестбанках схожие прогнозы. В чем проблемы американской денежной единицы — в материале РИА Новости.

Плохие прогнозы

Такого не было со времен пандемии Covid-19.
"Инвесторы за пределами США пересматривают свои риски с точки зрения как активов, так и валюты", — пояснили в Morgan Stanley.
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В JPMorgan Chase также полны пессимизма. Инвесторам рекомендуют присмотреться к иене, евро и австралийскому доллару.

Снижение ставок

Гиганты Уолл-стрит указывают на перспективы снижения ставок Федрезервом, замедление экономического роста и торговую политику Трампа.
Инфляция пока не позволит ФРС опустить ставку, полагают аналитики. Однако ненулевая вероятность этого, особенно в 2026-м, продолжает давить на американскую валюту.
"Обстоятельства могут заставить регулятор действовать быстрее, чем ожидается. Также доллару угрожают разбалансировка рынка труда и проблемы бизнеса, усугубляемые по мере затягивания паузы в торговых переговорах по всему миру", — отмечает Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining.
© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США

Доллар переоценен

По мнению стратегов Goldman Sachs, доллар переоценен примерно на 15%, поэтому дальнейшее ослабление неизбежно.
Из-за притока средств в экономику США и опережающего роста акций доля долларовых активов значительно увеличилась в портфелях глобальных инвесторов. По подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), речь идет о 22 триллионах долларов, это треть совокупных портфелей.
Судя по всему, на Уолл-стрит формируется консенсус насчет переоцененности доллара, и рынок постепенно это учитывает, добавляет Илья Сивопляс, начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы Whitebird.

Торговая неопределенность

Риски, по его словам, во многом связаны с реиндустриализацией экономики — одним из приоритетов администрации Трампа. Чтобы вернуть производство в страну, нужна достаточно слабая национальная валюта.
В то же время повышение пошлин снижает привлекательность американских активов, уводя капитал в более стабильные юрисдикции, уточняет эксперт.
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Дешевый доллар выгоден американскому экспорту, но торговая неопределенность уже сказывается на инвестиционной активности компаний. Капитальные расходы откладывают. Если это затянется, подчеркивает аналитик, экономика столкнется с замедлением или даже рецессией.
Кстати, по прогнозу ОЭСР, рост глобального ВВП с прошлогодних 2,8% снизится до 1,6 в 2025-м и 1,5 — 2026-м. Особенно сильно пострадают США из-за пошлин Трампа.
© Фото : @RepJoeWilsonИзображение "банкноты" в $250 с лицом Трампа
Изображение банкноты в $250 с лицом Трампа - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : @RepJoeWilson
Изображение "банкноты" в $250 с лицом Трампа

Дефицит бюджета

Мощный негативный фактор — огромный дефицит американского бюджета, достигший 1,9 триллиона долларов (плюс 40% год к году). По подсчетам профильного парламентского комитета, расширение налоговых льгот в рамках программы Big Beautiful Bill, инициированное Трампом, чревато ростом этого показателя до 5,2 триллиона.
Торговые войны США запустили глобальную релокацию активов. А этот законопроект лишь ускоряет процесс, что идет вразрез с первоначальной повесткой Трампа, полагает Михаил Родичкин, руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал".
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"Сценарий классический: дефицит требует заимствований, эмиссия создает инфляционное давление, провоцируя повышение ставок и, как следствие, стоимости обслуживания долга. Дефицит становится еще больше. Образуется долговая спираль, выйти из которой крайне трудно", — добавляет Сивопляс.
Таким образом, текущая экономическая и политическая повестка США никак не способствует укреплению национальной денежной единицы.
Интересно, что рубль в Bank of America назвали "самой успешной валютой года". Действительно, с января — плюс 40% к доллару.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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