https://ria.ru/20250612/dnr-2022410845.html

Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ

Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025

Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ

Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:16:00+03:00

2025-06-12T04:16:00+03:00

2025-06-12T04:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными, рассказал РИА Новости пленный 142-й бригады ВСУ Сергей Солодкин. "В 2024 году нас отправили, восемь человек, на зачистку села Бердычи. При штурме четверо погибло, один был ранен", - рассказал пленный. По его словам, сам он получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен. "Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали", - добавил Солодкин. Минобороны РФ 2 мая 2024 года заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отмечал тогда, что взять Бердычи было сложно.

https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html

https://ria.ru/20250611/vsu-2022151609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины