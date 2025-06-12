https://ria.ru/20250612/dnr-2022410845.html
Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ
Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ
Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:16:00+03:00
2025-06-12T04:16:00+03:00
2025-06-12T04:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными, рассказал РИА Новости пленный 142-й бригады ВСУ Сергей Солодкин. "В 2024 году нас отправили, восемь человек, на зачистку села Бердычи. При штурме четверо погибло, один был ранен", - рассказал пленный. По его словам, сам он получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен. "Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали", - добавил Солодкин. Минобороны РФ 2 мая 2024 года заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отмечал тогда, что взять Бердычи было сложно.
https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html
https://ria.ru/20250611/vsu-2022151609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ
Пленный Солодкин: командир ВСУ дезертировал при попытке зачистить Бердычи в ДНР