https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405504.html

США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев

США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025

США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев

США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:33:00+03:00

2025-06-12T02:33:00+03:00

2025-06-12T02:33:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

александр дарчиев

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Мы подготовили дорожную карту. Американская сторона должна дать ответ. Ответа пока нет. Обещают в ближайшее время", - сообщил он журналистам в посольстве.

https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405218.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, в мире