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США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
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02:33 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405504.html
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев
США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:33:00+03:00
2025-06-12T02:33:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
александр дарчиев
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Мы подготовили дорожную карту. Американская сторона должна дать ответ. Ответа пока нет. Обещают в ближайшее время", - сообщил он журналистам в посольстве.
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россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, В мире
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев

Дарчиев: США пока не ответили на предложение России вернуть дипсобственность

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Мы подготовили дорожную карту. Американская сторона должна дать ответ. Ответа пока нет. Обещают в ближайшее время", - сообщил он журналистам в посольстве.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий
02:28
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Александр ДарчиевВ мире
 
 
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