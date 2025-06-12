https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405504.html
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев
США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:33:00+03:00
2025-06-12T02:33:00+03:00
2025-06-12T02:33:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США пока не ответили на предложение России по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Мы подготовили дорожную карту. Американская сторона должна дать ответ. Ответа пока нет. Обещают в ближайшее время", - сообщил он журналистам в посольстве.
https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, В мире
США пока не ответили на предложение по дипсобственности, заявил Дарчиев
Дарчиев: США пока не ответили на предложение России вернуть дипсобственность