https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404487.html

Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США

Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США - РИА Новости, 12.06.2025

Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США

В отношениях России и США сейчас главное, что стороны разговаривают, но эти разговоры непростые, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:07:00+03:00

2025-06-12T02:07:00+03:00

2025-06-12T02:08:00+03:00

россия

сша

в мире

александр дарчиев

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. В отношениях России и США сейчас главное, что стороны разговаривают, но эти разговоры непростые, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Самое главное, что мы разговариваем, что наконец мы все-таки перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации… Разговоры непростые", - сказал он журналистам в посольстве РФ.Дарчиев добавил, что "дорогу осилит идущий".

https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)