https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404487.html
Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США
Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США
В отношениях России и США сейчас главное, что стороны разговаривают, но эти разговоры непростые, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:07:00+03:00
2025-06-12T02:07:00+03:00
2025-06-12T02:08:00+03:00
россия
сша
в мире
александр дарчиев
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. В отношениях России и США сейчас главное, что стороны разговаривают, но эти разговоры непростые, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Самое главное, что мы разговариваем, что наконец мы все-таки перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации… Разговоры непростые", - сказал он журналистам в посольстве РФ.Дарчиев добавил, что "дорогу осилит идущий".
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Вашингтон (штат)
Дарчиев рассказал о непростых разговорах с США
Дарчиев: в отношениях России и США сейчас главное, что стороны разговаривают