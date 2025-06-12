https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022403554.html

Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США

Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США - РИА Новости, 12.06.2025

Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США

Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:48:00+03:00

2025-06-12T01:48:00+03:00

2025-06-12T01:53:00+03:00

сша

россия

в мире

вашингтон (штат)

александр дарчиев

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений.Об этом дипломат сообщил на вопрос РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне."Я заверил президента (США), что согласно тем инструкциям, которые я имею, сделаю все возможное для восстановления российско-американских отношений, возвращения их к нормальности и здравому смыслу", - сказал он.

https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев, дональд трамп