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Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США - РИА Новости, 12.06.2025
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01:48 12.06.2025 (обновлено: 01:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022403554.html
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США
Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:48:00+03:00
2025-06-12T01:53:00+03:00
сша
россия
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вашингтон (штат)
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений.Об этом дипломат сообщил на вопрос РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне."Я заверил президента (США), что согласно тем инструкциям, которые я имею, сделаю все возможное для восстановления российско-американских отношений, возвращения их к нормальности и здравому смыслу", - сказал он.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев, дональд трамп
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Дональд Трамп
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США

Дарчиев заверил Трампа, что сделает все для восстановления отношений с США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений.
Об этом дипломат сообщил на вопрос РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Я заверил президента (США), что согласно тем инструкциям, которые я имею, сделаю все возможное для восстановления российско-американских отношений, возвращения их к нормальности и здравому смыслу", - сказал он.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев
01:01
 
СШАРоссияВ миреВашингтон (штат)Александр ДарчиевДональд Трамп
 
 
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