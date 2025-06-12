https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022403554.html
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США
Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:48:00+03:00
2025-06-12T01:48:00+03:00
2025-06-12T01:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заверил американского президента Дональда Трампа в намерении сделать все для восстановления российско-американских отношений.Об этом дипломат сообщил на вопрос РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне."Я заверил президента (США), что согласно тем инструкциям, которые я имею, сделаю все возможное для восстановления российско-американских отношений, возвращения их к нормальности и здравому смыслу", - сказал он.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев, дональд трамп
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Дональд Трамп
Дарчиев заявил, что сделает все для восстановления отношений с США
Дарчиев заверил Трампа, что сделает все для восстановления отношений с США