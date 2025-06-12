https://ria.ru/20250612/dikov-2022480532.html

Шакалы из НАТО не смогут победить Россию, заявил российский ученый Диков

Шакалы из НАТО не смогут победить Россию, заявил российский ученый Диков - РИА Новости, 12.06.2025

Шакалы из НАТО не смогут победить Россию, заявил российский ученый Диков

"Шакалы из НАТО" не смогут победить Россию, как ее не победили ни Наполеон, ни Гитлер, свора врагов России "обломает зубы" о ее ядерный щит, заявил Герой Труда... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:23:00+03:00

2025-06-12T13:23:00+03:00

2025-06-12T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

снежинск

челябинская область

владимир путин

нато

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Шакалы из НАТО" не смогут победить Россию, как ее не победили ни Наполеон, ни Гитлер, свора врагов России "обломает зубы" о ее ядерный щит, заявил Герой Труда РФ, заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрий Диков. Президент РФ Владимир Путин в День России в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда. "Уважаемый Владимир Владимирович, Вам досталась страна в очень трудное время. Вы смогли оттащить ее буквально от края пропасти и поставить на путь развития", - сказал Диков в ответном слове. "Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит", - подчеркнул ученый. Заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) Диков посвятил жизнь укреплению ядерного щита страны, под его руководством разработано множество образцов техники, имеющих исключительное значение для обеспечения безопасности России, заявил Путин в ходе церемонии. РФЯЦ-ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск Челябинской области) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Снежинский ядерный центр - один из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. Созданный в 1955 году, РФЯЦ-ВНИИТФ внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Главная задача снежинского ядерного центра сейчас – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России, отмечается на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинский ядерный центр решает задачи и по гражданской тематике - в атомной энергетике, ядерной медицине, супер-ЭВМ, расчетных технологиях и в других областях.

https://ria.ru/20250611/nato-2022154332.html

https://ria.ru/20250610/nato-2022064107.html

https://ria.ru/20250609/nato-2021849941.html

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снежинск

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Диков: "шакалы из НАТО" не смогут победить Россию "Шакалы из НАТО" не смогут победить Россию, как не победили ее ни Наполеон, ни Гитлер, свора врагов России "обломает зубы" об ее ядерный щит, заявил научный руководитель Снежинского ядерного центра Юрий Диков. Путин сегодня в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда. 2025-06-12T13:23 true PT1M05S

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россия, снежинск, челябинская область, владимир путин, нато, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность