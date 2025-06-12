Шакалы из НАТО не смогут победить Россию, заявил российский ученый Диков
Герой Труда и атомщик Диков: шакалы из НАТО не смогут победить Россию
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Шакалы из НАТО" не смогут победить Россию, как ее не победили ни Наполеон, ни Гитлер, свора врагов России "обломает зубы" о ее ядерный щит, заявил Герой Труда РФ, заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрий Диков.
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"Уважаемый Владимир Владимирович, Вам досталась страна в очень трудное время. Вы смогли оттащить ее буквально от края пропасти и поставить на путь развития", - сказал Диков в ответном слове.
"Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит", - подчеркнул ученый.
Заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) Диков посвятил жизнь укреплению ядерного щита страны, под его руководством разработано множество образцов техники, имеющих исключительное значение для обеспечения безопасности России, заявил Путин в ходе церемонии.
РФЯЦ-ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск Челябинской области) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома".
Снежинский ядерный центр - один из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области.
Созданный в 1955 году, РФЯЦ-ВНИИТФ внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Главная задача снежинского ядерного центра сейчас – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России, отмечается на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинский ядерный центр решает задачи и по гражданской тематике - в атомной энергетике, ядерной медицине, супер-ЭВМ, расчетных технологиях и в других областях.
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