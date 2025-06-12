https://ria.ru/20250612/dikov-2022474250.html

Путин оценил вклад атомщика Дикова в укреплении ядерного щита

Путин оценил вклад атомщика Дикова в укреплении ядерного щита - РИА Новости, 12.06.2025

Путин оценил вклад атомщика Дикова в укреплении ядерного щита

Заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрий Диков посвятил жизнь укреплению... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:00:00+03:00

2025-06-12T13:00:00+03:00

2025-06-12T13:16:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрий Диков посвятил жизнь укреплению ядерного щита страны, его разработки имеют исключительное значение для безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Укреплению ядерного щита нашей страны посвятил свою жизнь физик Юрий Николаевич Диков. Он трудится в Снежинском ядерном центре уже 65 лет. Под его руководством разработано множество образцов техники, имеющие исключительные значения для обеспечения безопасности страны", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, день россии