Путин оценил вклад атомщика Дикова в укреплении ядерного щита
Путин: физик Диков посвятил жизнь укреплению российского ядерного щита
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрий Диков, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрий Диков, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрий Диков посвятил жизнь укреплению ядерного щита страны, его разработки имеют исключительное значение для безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Укреплению ядерного щита нашей страны посвятил свою жизнь физик Юрий Николаевич Диков. Он трудится в Снежинском ядерном центре уже 65 лет. Под его руководством разработано множество образцов техники, имеющие исключительные значения для обеспечения безопасности страны", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.