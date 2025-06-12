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В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей - РИА Новости, 12.06.2025
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04:19 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/deti-2022411097.html
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей - РИА Новости, 12.06.2025
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:19:00+03:00
2025-06-12T04:19:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу летних творческих лагерей для детей и подростков от 10 до 17 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается создать программу летних творческих лагерей, в рамках которой под руководством профессиональных режиссеров, художников, звукорежиссеров и педагогов дети 10-17 лет смогут создавать информационный ресурс, который будет соответствовать их интересам и отражать традиционные ценности России", - сообщается в письме. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что программа летних творческих лагерей предполагает создание современного медийного контента, а лучшие проекты предлагается передавать для распространения на телевидение и в социальные сети. Он отметил, что современные летние лагеря в основном предлагают стандартные развлекательные программы, а системной поддержки творческого потенциала детей в них часто не хватает. "При этом к 16-17 годам около 80% подростков умеют редактировать фотографии, более 50% - монтировать видео, порядка 15% - записывать подкасты или вести стримы, 24% детей имеют собственные блоги. Это свидетельствует о наличии большого потенциала для создания медийного контента в подростковой среде", - добавил политик. По его словам, важно учитывать данные социологических исследований, которые говорят о том, что семейные и духовно-нравственные ценности важны для современной молодёжи. В пример лидер партии привел данные ВЦИОМ, согласно которым около 95% молодых россиян в числе приоритетных ценностей называют благополучие семьи и семейных отношений. "Это означает, что именно они должны стать основой современного контента, сделанного руками наших детей. Это позволит объединить креативные занятия с содержанием, которое создаст позитивную атмосферу для подростков и укрепит связь поколений", - сказал Миронов. Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что такие лагеря станут не только площадкой для творческой самореализации, но и местом, где дети научатся анализировать информацию, разбираться в механизмах создания контента и формировать позитивное мировоззрение. Это, по ее мнению, особенно важно в условиях, когда молодежь всё чаще предпочитает зарубежный контент отечественному. "Наша задача - помочь им создать что-то свое, полезное и вдохновляющее. Уверена, что такая инициатива станет важным инструментом в формировании будущего нашей страны, а также поможет укрепить семейные, культурные и духовно-нравственные ориентиры. Ждем ответа от правительства и надеемся на поддержку этой идеи", - подытожила депутат.
https://ria.ru/20250611/lipetsk-2022224974.html
https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html
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общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, вциом
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, ВЦИОМ
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей

СР ЗП предложила создать программу творческих лагерей для детей от 10 до 17 лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети на занятиях
Дети на занятиях - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети на занятиях. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу летних творческих лагерей для детей и подростков от 10 до 17 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Предлагается создать программу летних творческих лагерей, в рамках которой под руководством профессиональных режиссеров, художников, звукорежиссеров и педагогов дети 10-17 лет смогут создавать информационный ресурс, который будет соответствовать их интересам и отражать традиционные ценности России", - сообщается в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что программа летних творческих лагерей предполагает создание современного медийного контента, а лучшие проекты предлагается передавать для распространения на телевидение и в социальные сети. Он отметил, что современные летние лагеря в основном предлагают стандартные развлекательные программы, а системной поддержки творческого потенциала детей в них часто не хватает.
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"При этом к 16-17 годам около 80% подростков умеют редактировать фотографии, более 50% - монтировать видео, порядка 15% - записывать подкасты или вести стримы, 24% детей имеют собственные блоги. Это свидетельствует о наличии большого потенциала для создания медийного контента в подростковой среде", - добавил политик.
По его словам, важно учитывать данные социологических исследований, которые говорят о том, что семейные и духовно-нравственные ценности важны для современной молодёжи. В пример лидер партии привел данные ВЦИОМ, согласно которым около 95% молодых россиян в числе приоритетных ценностей называют благополучие семьи и семейных отношений.
"Это означает, что именно они должны стать основой современного контента, сделанного руками наших детей. Это позволит объединить креативные занятия с содержанием, которое создаст позитивную атмосферу для подростков и укрепит связь поколений", - сказал Миронов.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что такие лагеря станут не только площадкой для творческой самореализации, но и местом, где дети научатся анализировать информацию, разбираться в механизмах создания контента и формировать позитивное мировоззрение. Это, по ее мнению, особенно важно в условиях, когда молодежь всё чаще предпочитает зарубежный контент отечественному.
"Наша задача - помочь им создать что-то свое, полезное и вдохновляющее. Уверена, что такая инициатива станет важным инструментом в формировании будущего нашей страны, а также поможет укрепить семейные, культурные и духовно-нравственные ориентиры. Ждем ответа от правительства и надеемся на поддержку этой идеи", - подытожила депутат.
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ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФВЦИОМ
 
 
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