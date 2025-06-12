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Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области

Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области - РИА Новости, 12.06.2025

Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области

Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону под населенным пунктом Басовка Сумской области, уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:27:00+03:00

2025-06-12T17:27:00+03:00

2025-06-12T17:27:00+03:00

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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону под населенным пунктом Басовка Сумской области, уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ производства США и других стран - членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения ВДВ, создавая буферную зону в подконтрольной киевскому режиму Сумской области, работая в районе населенного пункта Басовка, уничтожили значительное число бронетехники противника. Среди сожженных ВС РФ образцов вражеской военной техники имеются как украинские и старые советские, так и образцы бронетехники производства стран - членов блока НАТО. Среди прочего был уничтожен гусеничный бронетранспортер М113 американского производства, несколько канадских бронеавтомобилей Roshel Senator и украинский "Козак", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Витязь". По словам военного, противник под Басовкой понес значительные потери среди личного состава. Чтобы затруднить продвижение российских войск, ВСУ разбрасывают на дорогах железные шипы, добавил он. "Дороги в районе Басовки сейчас усеяны железными шипами, которые коптеры ВСУ разбрасывают там с целью нанесения максимальных повреждений покрышкам колесной техники и, как следствие, затруднения продвижения ВС РФ", - сообщил офицер. Снятое десантниками под Басовкой видео, запечатлевшее уничтоженную технику ВСУ производства стран НАТО, разбрасываемые противником с БПЛА железные шипы, а также погибших боевиков украинской армии, передано в распоряжение агентства. Минобороны РФ 6 апреля сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

https://ria.ru/20250519/skhron--2017799318.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739602.html

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Уничтоженная в Сумской области техника ВСУ производства США Российские штурмовики-десантники, создавая буферную зону под Басовкой в Сумской области, уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ производства США. Об этом РИА Новости рассказал офицер с позывным "Витязь". 2025-06-12T17:27 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, безопасность