https://ria.ru/20250612/desantniki-2022524782.html
Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области
Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области - РИА Новости, 12.06.2025
Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области
Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону под населенным пунктом Басовка Сумской области, уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:27:00+03:00
2025-06-12T17:27:00+03:00
2025-06-12T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022524173_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0b2b0d0d9815df8c90ae30c6a566fe2.jpg
КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону под населенным пунктом Басовка Сумской области, уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ производства США и других стран - членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения ВДВ, создавая буферную зону в подконтрольной киевскому режиму Сумской области, работая в районе населенного пункта Басовка, уничтожили значительное число бронетехники противника. Среди сожженных ВС РФ образцов вражеской военной техники имеются как украинские и старые советские, так и образцы бронетехники производства стран - членов блока НАТО. Среди прочего был уничтожен гусеничный бронетранспортер М113 американского производства, несколько канадских бронеавтомобилей Roshel Senator и украинский "Козак", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Витязь". По словам военного, противник под Басовкой понес значительные потери среди личного состава. Чтобы затруднить продвижение российских войск, ВСУ разбрасывают на дорогах железные шипы, добавил он. "Дороги в районе Басовки сейчас усеяны железными шипами, которые коптеры ВСУ разбрасывают там с целью нанесения максимальных повреждений покрышкам колесной техники и, как следствие, затруднения продвижения ВС РФ", - сообщил офицер. Снятое десантниками под Басовкой видео, запечатлевшее уничтоженную технику ВСУ производства стран НАТО, разбрасываемые противником с БПЛА железные шипы, а также погибших боевиков украинской армии, передано в распоряжение агентства. Минобороны РФ 6 апреля сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.
https://ria.ru/20250519/skhron--2017799318.html
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739602.html
россия
сумская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022524173_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b1674997ab35554adbff2b97ac0d5cad.jpg
Уничтоженная в Сумской области техника ВСУ производства США
Российские штурмовики-десантники, создавая буферную зону под Басовкой в Сумской области, уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ производства США. Об этом РИА Новости рассказал офицер с позывным "Витязь".
2025-06-12T17:27
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО, Безопасность
Российский боец рассказал об уничтожении техники НАТО в Сумской области
Десантники ВС РФ уничтожили технику стран НАТО под Басовкой в Сумской области