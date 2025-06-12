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Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте
Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте - РИА Новости, 12.06.2025
Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте
На карте лучше хранить сумму, необходимую для повседневных покупок. Остальные средства рекомендуется размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:20:00+03:00
2025-06-12T02:20:00+03:00
2025-06-12T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На карте лучше хранить сумму, необходимую для повседневных покупок. Остальные средства рекомендуется размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других безопасных местах, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.При хранении значительной суммы на карте существует риск стать жертвой краж или мошенничества. Причем похитить деньги могут даже без физического доступа к карте. Например, с помощью фишинга, вирусных программ и скимминга.Помимо этого, держать большую сумму денег на карте еще и невыгодно, ведь проценты на них банк не платит."Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах. Например, на миллион рублей можно было бы получить заметный доход, разместив его на выгодном депозите, вместо того чтобы держать на карте", - отмечает эксперт.Он советует хранить сбережения на депозитных, инвестиционных счетах или в других более безопасных местах. Это позволит не только защитить средства, но и получить дополнительный доход. Чтобы вовремя обнаружить подозрительные операции эксперт порекомендовал регулярно проверять выписки по карте. А чтобы основная карта не была скомпрометирована, для онлайн-покупок лучше использовать виртуальную.
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общество, россия
Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте
Финансист Диашов: на карте лучше хранить сумму для повседневных покупок
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости
. На карте лучше хранить сумму, необходимую для повседневных покупок. Остальные средства рекомендуется размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других безопасных местах, рассказал агентству "Прайм"
председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
При хранении значительной суммы на карте существует риск стать жертвой краж или мошенничества. Причем похитить деньги могут даже без физического доступа к карте. Например, с помощью фишинга, вирусных программ и скимминга.
Помимо этого, держать большую сумму денег на карте еще и невыгодно, ведь проценты на них банк не платит.
"Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах. Например, на миллион рублей можно было бы получить заметный доход, разместив его на выгодном депозите, вместо того чтобы держать на карте", - отмечает эксперт.
Он советует хранить сбережения на депозитных, инвестиционных счетах или в других более безопасных местах. Это позволит не только защитить средства, но и получить дополнительный доход. Чтобы вовремя обнаружить подозрительные операции эксперт порекомендовал регулярно проверять выписки по карте. А чтобы основная карта не была скомпрометирована, для онлайн-покупок лучше использовать виртуальную.