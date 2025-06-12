https://ria.ru/20250612/dengi-2022397447.html

Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте

Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте - РИА Новости, 12.06.2025

Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте

На карте лучше хранить сумму, необходимую для повседневных покупок. Остальные средства рекомендуется размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:20:00+03:00

2025-06-12T02:20:00+03:00

2025-06-12T02:20:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На карте лучше хранить сумму, необходимую для повседневных покупок. Остальные средства рекомендуется размещать на депозитных, инвестиционных счетах или в других безопасных местах, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.При хранении значительной суммы на карте существует риск стать жертвой краж или мошенничества. Причем похитить деньги могут даже без физического доступа к карте. Например, с помощью фишинга, вирусных программ и скимминга.Помимо этого, держать большую сумму денег на карте еще и невыгодно, ведь проценты на них банк не платит."Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах. Например, на миллион рублей можно было бы получить заметный доход, разместив его на выгодном депозите, вместо того чтобы держать на карте", - отмечает эксперт.Он советует хранить сбережения на депозитных, инвестиционных счетах или в других более безопасных местах. Это позволит не только защитить средства, но и получить дополнительный доход. Чтобы вовремя обнаружить подозрительные операции эксперт порекомендовал регулярно проверять выписки по карте. А чтобы основная карта не была скомпрометирована, для онлайн-покупок лучше использовать виртуальную.

https://ria.ru/20250531/zvonok-2020086532.html

https://realty.ria.ru/20250610/zabory-2021847152.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия