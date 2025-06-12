https://ria.ru/20250612/darchiev-2022405749.html
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Дарчиев
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Дарчиев
У американского и российского бизнеса есть большая заинтересованность в возобновлении прямого авиасообщения, власти двух государств обсуждают этот вопрос,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:43:00+03:00
2025-06-12T02:43:00+03:00
2025-06-12T02:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. У американского и российского бизнеса есть большая заинтересованность в возобновлении прямого авиасообщения, власти двух государств обсуждают этот вопрос, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Прямые рейсы обсуждаются. Мы этот вопрос ставим. Есть большая заинтересованность бизнеса, американского бизнеса и нашего бизнеса", - сообщил он журналистам в посольстве РФ в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Вашингтон (штат)
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Дарчиев
Дарчиев: бизнес в США и России заинтересован в возобновлении авиасообщения