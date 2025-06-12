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Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом - РИА Новости, 12.06.2025
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01:34 12.06.2025 (обновлено: 01:46 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022402773.html
Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом
Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом - РИА Новости, 12.06.2025
Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом
Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:34:00+03:00
2025-06-12T01:46:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
в мире
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на вопрос РИА Новости."Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства в посольстве РФ."Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (РФ Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора", - сообщил он в посольстве РФ в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250612/ssha-2022399236.html
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россия, сша, дональд трамп, в мире, александр дарчиев
Россия, США, Дональд Трамп, В мире, Александр Дарчиев
Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом

Дарчиев: встреча с Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства в посольстве РФ.
"Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (РФ Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора", - сообщил он в посольстве РФ в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым
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РоссияСШАДональд ТрампВ миреАлександр Дарчиев
 
 
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