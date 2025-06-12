https://ria.ru/20250612/darchiev-2022402773.html

Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом

Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом - РИА Новости, 12.06.2025

Российский посол рассказал о встреча с Дональдом Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:34:00+03:00

2025-06-12T01:34:00+03:00

2025-06-12T01:46:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

в мире

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была короткая, но очень конструктивная, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на вопрос РИА Новости."Встреча была короткая, поскольку церемония не предполагает разговора. Тем не менее, общение было очень конструктивным", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства в посольстве РФ."Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (РФ Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора", - сообщил он в посольстве РФ в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дональд трамп, в мире, александр дарчиев