https://ria.ru/20250612/darchiev-2022400499.html

Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев

Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025

Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев

У России и США приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:16:00+03:00

2025-06-12T01:16:00+03:00

2025-06-12T01:26:00+03:00

россия

сша

в мире

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. У России и США приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Главное, что сейчас приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи и поиска солидарности на основе взаимного уважения и равноправия", - сообщил он, выступая в российской дипмиссии в американской столице.

https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html

россия

сша

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Дарья Буймова

россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)