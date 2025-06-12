Рейтинг@Mail.ru
Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 12.06.2025 (обновлено: 01:26 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022400499.html
Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев
Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев
У России и США приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:16:00+03:00
2025-06-12T01:26:00+03:00
россия
сша
в мире
александр дарчиев
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. У России и США приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Главное, что сейчас приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи и поиска солидарности на основе взаимного уважения и равноправия", - сообщил он, выступая в российской дипмиссии в американской столице.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Вашингтон (штат)
Россия и США могут возобновить межгосударственные связи, заявил Дарчиев

Дарчиев: у России и США появилось окно возможностей для возобновления связей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. У России и США приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Главное, что сейчас приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи и поиска солидарности на основе взаимного уважения и равноправия", - сообщил он, выступая в российской дипмиссии в американской столице.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев
01:01
 
РоссияСШАВ миреАлександр ДарчиевВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала