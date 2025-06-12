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Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 12.06.2025 (обновлено: 20:40 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/chernogoriya-2022547880.html
Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине
Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине - РИА Новости, 12.06.2025
Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрил участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, передает Радио и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:35:00+03:00
2025-06-12T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черногория
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрил участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, передает Радио и телевидение Черногории. В четверг 49 из 81 депутата черногорской Скупщины проголосовали за отправку военнослужащих для участия в миссии EUMAM. Трое воздержались, остальные не участвовали в голосовании. Как заявил депутатам министр обороны Драган Карпович, миссия призвана помочь обучению украинских военных радиационной и химической защите, медицинским аспектам и минированию, а также "оперативной подготовке на уровне рот". Правительство Черногории 4 июня одобрило подписание протокола о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине. Протокол о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью. Речь идёт о производстве и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем Радиоэлектронной борьбы (EW) и средство поражения. В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности в тоже время развивая новый сектор промышленного роста". Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, Агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года. Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ. Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250612/taurus-2022536171.html
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в мире, черногория, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черногория, Украина, Вооруженные силы Украины
Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине

Парламент Черногории одобрил участие военных в миссии поддержки Украине EUMAM

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтолица Черногории Подгорица
Столица Черногории Подгорица - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Столица Черногории Подгорица. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрил участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, передает Радио и телевидение Черногории.
В четверг 49 из 81 депутата черногорской Скупщины проголосовали за отправку военнослужащих для участия в миссии EUMAM. Трое воздержались, остальные не участвовали в голосовании. Как заявил депутатам министр обороны Драган Карпович, миссия призвана помочь обучению украинских военных радиационной и химической защите, медицинским аспектам и минированию, а также "оперативной подготовке на уровне рот".
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Вчера, 19:01
Правительство Черногории 4 июня одобрило подписание протокола о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине. Протокол о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью.
Речь идёт о производстве и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем Радиоэлектронной борьбы (EW) и средство поражения.
В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности в тоже время развивая новый сектор промышленного роста".
Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, Агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года.
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11 июня, 14:04
Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ.
Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 05:10
 
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