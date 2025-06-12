https://ria.ru/20250612/chen-2022420865.html

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:42:00+03:00

2025-06-12T06:42:00+03:00

2025-06-12T06:54:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким товарищем", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России. В опубликованном в четверг тексте телеграммы Ким Чен Ын называет Путина "самым близким товарищем". "Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу - вечного успеха, благосостояния и процветания", - говорится в послании, которое приводит ЦТАК. Лидер КНДР по случаю праздника от себя и от имени правительства и народа КНДР послал "теплые поздравления и товарищеский привет" Путину и народу России. "Сегодня Россия под Вашим мудрым и испытанным руководством, преодолевая все вызовы и угрозы внутри и вне страны, уверенно открывает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам, достигаемым в братском государстве - Российской Федерации", - заявил Ким Чен Ын.

https://ria.ru/20250510/kndr-2016174168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, день россии, в мире