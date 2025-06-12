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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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06:42 12.06.2025 (обновлено: 06:54 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/chen-2022420865.html
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:42:00+03:00
2025-06-12T06:54:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
день россии
в мире
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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким товарищем", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России. В опубликованном в четверг тексте телеграммы Ким Чен Ын называет Путина "самым близким товарищем". "Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу - вечного успеха, благосостояния и процветания", - говорится в послании, которое приводит ЦТАК. Лидер КНДР по случаю праздника от себя и от имени правительства и народа КНДР послал "теплые поздравления и товарищеский привет" Путину и народу России. "Сегодня Россия под Вашим мудрым и испытанным руководством, преодолевая все вызовы и угрозы внутри и вне страны, уверенно открывает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам, достигаемым в братском государстве - Российской Федерации", - заявил Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20250510/kndr-2016174168.html
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россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, день россии, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, День России, В мире
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын назвал Путина самым близким товарищем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким товарищем", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России.
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Ким Чен Ын выступил с громким обещанием России
10 мая, 10:12
В опубликованном в четверг тексте телеграммы Ким Чен Ын называет Путина "самым близким товарищем".
"Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу - вечного успеха, благосостояния и процветания", - говорится в послании, которое приводит ЦТАК.
Лидер КНДР по случаю праздника от себя и от имени правительства и народа КНДР послал "теплые поздравления и товарищеский привет" Путину и народу России.
"Сегодня Россия под Вашим мудрым и испытанным руководством, преодолевая все вызовы и угрозы внутри и вне страны, уверенно открывает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам, достигаемым в братском государстве - Российской Федерации", - заявил Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи. 4 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины
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РоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир ПутинДень РоссииВ мире
 
 
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