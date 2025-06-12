https://ria.ru/20250612/centcom-2022404332.html

Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ

Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025

Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла отложил свое выступление перед комитетом американского сената по вооруженным силам,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:05:00+03:00

2025-06-12T02:05:00+03:00

2025-06-12T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла отложил свое выступление перед комитетом американского сената по вооруженным силам, которое ожидалось в четверг, из-за напряженности на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. "Курилла отложил свое выступление перед законодателями США, которое должно было состояться в четверг, из-за напряженности на Ближнем Востоке", - передает агентство. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что глава ведомства Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ближний восток, сша, пит хегсет, вооруженные силы сша, министерство обороны сша