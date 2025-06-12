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Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
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02:05 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/centcom-2022404332.html
Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ
Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ
Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла отложил свое выступление перед комитетом американского сената по вооруженным силам,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:05:00+03:00
2025-06-12T02:05:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
пит хегсет
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла отложил свое выступление перед комитетом американского сената по вооруженным силам, которое ожидалось в четверг, из-за напряженности на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. "Курилла отложил свое выступление перед законодателями США, которое должно было состояться в четверг, из-за напряженности на Ближнем Востоке", - передает агентство. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что глава ведомства Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
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в мире, ближний восток, сша, пит хегсет, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, Ближний Восток, США, Пит Хегсет, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
Глава CENTCOM отложил выступление перед сенаторами, пишут СМИ

Reuters: Курилла отложил выступление в сенате из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла отложил свое выступление перед комитетом американского сената по вооруженным силам, которое ожидалось в четверг, из-за напряженности на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
"Курилла отложил свое выступление перед законодателями США, которое должно было состояться в четверг, из-за напряженности на Ближнем Востоке", - передает агентство.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что глава ведомства Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Хегсет разрешил выезд семей солдат США с Ближнего Востока
Вчера, 22:26
 
В миреБлижний ВостокСШАПит ХегсетВооруженные силы СШАМинистерство обороны США
 
 
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