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Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 12.06.2025 (обновлено: 13:44 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/bouz-2022485814.html
Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста
Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста - РИА Новости, 12.06.2025
Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об Одессе и цели России. "Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:43:00+03:00
2025-06-12T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
владимир зеленский
россия
владимир путин
европа
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об Одессе и цели России. "Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия", — говорится в публикации. Накануне Зеленский заявил, что российские военные якобы нацелились на Одессу, чтобы затем выйти на границу с Молдавией и Румынией.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250612/zelenskiy-2022444212.html
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в мире, одесса, владимир зеленский, россия, владимир путин, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Европа
Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста

Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского об Одессе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об Одессе и цели России.

"Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Накануне Зеленский заявил, что российские военные якобы нацелились на Одессу, чтобы затем выйти на границу с Молдавией и Румынией.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинЕвропа
 
 
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