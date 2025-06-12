Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста
Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского об Одессе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об Одессе и цели России.
"Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия", — говорится в публикации.
"Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия", — говорится в публикации.
Накануне Зеленский заявил, что российские военные якобы нацелились на Одессу, чтобы затем выйти на границу с Молдавией и Румынией.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".