https://ria.ru/20250612/boliviya-2022399987.html

Протестующие в Боливии убили офицера полиции

Протестующие в Боливии убили офицера полиции - РИА Новости, 12.06.2025

Протестующие в Боливии убили офицера полиции

Протестующие в боливийском департаменте Потоси устроили засаду и открыли огонь по полицейскому отряду, в результате чего погиб один офицер, еще двое получили... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:06:00+03:00

2025-06-12T01:06:00+03:00

2025-06-12T01:06:00+03:00

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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Протестующие в боливийском департаменте Потоси устроили засаду и открыли огонь по полицейскому отряду, в результате чего погиб один офицер, еще двое получили ранения, сообщил телеканал Abyayala TV. "Младший лейтенант полиции, идентифицированный как Барросо, скончался после засады, устроенной участниками блокады на трассе к Льяльягуа, Потоси", - сообщил телеканал со ссылкой на командира департамента полиции Потоси Лимберта Чоке. Нападение произошло в среду, когда составной отряд полиции из Оруро, Ла-Паса и Потоси намеревался расчистить завалы камней, перекрывших дорогу. Ранения, по информации СМИ, получили двое полицейских, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Телеканал также приводит комментарии съемочной группы UNITEL, которые сопровождали пострадавший отряд полиции - по их словам, с окружающих пригорков протестующие "бросали камни и стреляли", в связи с чем полицейские и журналисты были вынуждены искать укрытие. Протестующие в Потоси требуют от правительства решения экономического кризиса и ликвидации очередей за топливом, а также настаивают на экстренных мерах по улучшению снабжения региона. Столкновения в Льяльягуа произошли после того, как генпрокуратура Боливии объявила о начале расследования в отношении экс-президента страны Эво Моралеса, которого власти страны обвиняют в терроризме и препятствовании выборам. Моралес, в свою очередь, опубликовал в социальной сети X сообщение, в котором объяснил протесты неэффективной экономической политикой правительства. Конституционный суд Боливии 14 мая вынес решение, которое препятствует участию Моралеса в выборах главы государства 17 августа. Его сторонники в последние месяцы проводят различные марши и протесты в стране, часто приводящие к столкновениям с полицией. Кроме того, они регулярно перекрывают важные дороги, соединяющие ряд регионов с центром страны. В результате пострадали десятки полицейских, задерживается поставка продовольствия и медикаментов в различные города, растут цены.

https://ria.ru/20250516/bolivija-2017511987.html

https://ria.ru/20250127/bolivija-1995619196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, боливия, ла-пас (департамент), эво моралес