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Протестующие в Боливии убили офицера полиции - РИА Новости, 12.06.2025
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01:06 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/boliviya-2022399987.html
Протестующие в Боливии убили офицера полиции
Протестующие в Боливии убили офицера полиции - РИА Новости, 12.06.2025
Протестующие в Боливии убили офицера полиции
Протестующие в боливийском департаменте Потоси устроили засаду и открыли огонь по полицейскому отряду, в результате чего погиб один офицер, еще двое получили... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:06:00+03:00
2025-06-12T01:06:00+03:00
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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Протестующие в боливийском департаменте Потоси устроили засаду и открыли огонь по полицейскому отряду, в результате чего погиб один офицер, еще двое получили ранения, сообщил телеканал Abyayala TV. "Младший лейтенант полиции, идентифицированный как Барросо, скончался после засады, устроенной участниками блокады на трассе к Льяльягуа, Потоси", - сообщил телеканал со ссылкой на командира департамента полиции Потоси Лимберта Чоке. Нападение произошло в среду, когда составной отряд полиции из Оруро, Ла-Паса и Потоси намеревался расчистить завалы камней, перекрывших дорогу. Ранения, по информации СМИ, получили двое полицейских, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Телеканал также приводит комментарии съемочной группы UNITEL, которые сопровождали пострадавший отряд полиции - по их словам, с окружающих пригорков протестующие "бросали камни и стреляли", в связи с чем полицейские и журналисты были вынуждены искать укрытие. Протестующие в Потоси требуют от правительства решения экономического кризиса и ликвидации очередей за топливом, а также настаивают на экстренных мерах по улучшению снабжения региона. Столкновения в Льяльягуа произошли после того, как генпрокуратура Боливии объявила о начале расследования в отношении экс-президента страны Эво Моралеса, которого власти страны обвиняют в терроризме и препятствовании выборам. Моралес, в свою очередь, опубликовал в социальной сети X сообщение, в котором объяснил протесты неэффективной экономической политикой правительства. Конституционный суд Боливии 14 мая вынес решение, которое препятствует участию Моралеса в выборах главы государства 17 августа. Его сторонники в последние месяцы проводят различные марши и протесты в стране, часто приводящие к столкновениям с полицией. Кроме того, они регулярно перекрывают важные дороги, соединяющие ряд регионов с центром страны. В результате пострадали десятки полицейских, задерживается поставка продовольствия и медикаментов в различные города, растут цены.
https://ria.ru/20250516/bolivija-2017511987.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), эво моралес
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Эво Моралес
Протестующие в Боливии убили офицера полиции

В боливийском департаменте Потоси протестующие устроили засаду, погиб офицер

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Протестующие в боливийском департаменте Потоси устроили засаду и открыли огонь по полицейскому отряду, в результате чего погиб один офицер, еще двое получили ранения, сообщил телеканал Abyayala TV.
"Младший лейтенант полиции, идентифицированный как Барросо, скончался после засады, устроенной участниками блокады на трассе к Льяльягуа, Потоси", - сообщил телеканал со ссылкой на командира департамента полиции Потоси Лимберта Чоке.
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Нападение произошло в среду, когда составной отряд полиции из Оруро, Ла-Паса и Потоси намеревался расчистить завалы камней, перекрывших дорогу. Ранения, по информации СМИ, получили двое полицейских, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Телеканал также приводит комментарии съемочной группы UNITEL, которые сопровождали пострадавший отряд полиции - по их словам, с окружающих пригорков протестующие "бросали камни и стреляли", в связи с чем полицейские и журналисты были вынуждены искать укрытие.
Протестующие в Потоси требуют от правительства решения экономического кризиса и ликвидации очередей за топливом, а также настаивают на экстренных мерах по улучшению снабжения региона.
Столкновения в Льяльягуа произошли после того, как генпрокуратура Боливии объявила о начале расследования в отношении экс-президента страны Эво Моралеса, которого власти страны обвиняют в терроризме и препятствовании выборам. Моралес, в свою очередь, опубликовал в социальной сети X сообщение, в котором объяснил протесты неэффективной экономической политикой правительства.
Конституционный суд Боливии 14 мая вынес решение, которое препятствует участию Моралеса в выборах главы государства 17 августа. Его сторонники в последние месяцы проводят различные марши и протесты в стране, часто приводящие к столкновениям с полицией. Кроме того, они регулярно перекрывают важные дороги, соединяющие ряд регионов с центром страны. В результате пострадали десятки полицейских, задерживается поставка продовольствия и медикаментов в различные города, растут цены.
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