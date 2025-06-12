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Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников - РИА Новости, 12.06.2025
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20:42 12.06.2025 (обновлено: 20:59 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/bespilotniki-2022549176.html
Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников
Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников - РИА Новости, 12.06.2025
Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников
Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:42:00+03:00
2025-06-12T20:59:00+03:00
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг продолжил серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. "Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет", - сказал Путин в ходе совещания. Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.
https://ria.ru/20250606/putin-2021394466.html
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безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников

Путин: эффективность применения беспилотников постоянно растет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг продолжил серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
"Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет", - сказал Путин в ходе совещания.
Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире
6 июня, 17:35
 
БезопасностьТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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