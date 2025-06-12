https://ria.ru/20250612/bespilotniki-2022549176.html

Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников

Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников - РИА Новости, 12.06.2025

Путин заявил о росте эффективности применения беспилотников

Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:42:00+03:00

2025-06-12T20:42:00+03:00

2025-06-12T20:59:00+03:00

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эффективность применения беспилотников постоянно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг продолжил серию совещаний по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. "Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет", - сказал Путин в ходе совещания. Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.

https://ria.ru/20250606/putin-2021394466.html

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безопасность, технологии, россия, владимир путин