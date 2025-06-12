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Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага

Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 12.06.2025

Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага

Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:04:00+03:00

2025-06-12T23:04:00+03:00

2025-06-12T23:04:00+03:00

день россии

в мире

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ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости. Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы. Высота сооружения - 828 метров.

дубай

россия

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2025

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