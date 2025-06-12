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Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 12.06.2025
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23:04 12.06.2025
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Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага
Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 12.06.2025
Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага
Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:04:00+03:00
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день россии
в мире
дубай
россия
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ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости. Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы. Высота сооружения - 828 метров.
дубай
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РИА Новости
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5
4.7
96
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день россии, в мире, дубай, россия
День России, В мире, Дубай, Россия
Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага

В Дубае башню Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского триколора

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае
Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
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ДУБАЙ, 12 июн - РИА Новости. Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
Бурдж-Халифа имеет 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы.
Высота сооружения - 828 метров.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

Празднование Дня России в Казани

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Празднование Дня России в Казани

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Один из главных символов праздника — российский триколор.

Празднование дня России во Владивостоке

Один из главных символов праздника — российский триколор.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанк

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

Празднование Дня Празднование Дня России на площади Ленина в Мариуполе

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

© РИА Новости / Александр Иванов
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

Женщина на фоне триколора из бутонов живых роз в День России в Краснодаре

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

Празднование Дня России в Казани

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

Празднование Дня России

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Один из главных символов праздника — российский триколор.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 10

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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