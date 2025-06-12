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В Сербии прошел автопробег в честь Дня России

В Сербии прошел автопробег в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025

В Сербии прошел автопробег в честь Дня России

В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в четверг состоялся автопробег, посвященный Дню России, заявило представительство Россотрудничества - Российский центр... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:54:00+03:00

2025-06-12T14:54:00+03:00

2025-06-12T18:08:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в четверг состоялся автопробег, посвященный Дню России, заявило представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". "Друзья "Русского Дома" из Общества русско-сербской дружбы и российских соотечественников "Наисус" из Ниша провели яркую акцию солидарности с Россией. Колонна автомобилей с триколорами прошла по живописным маршрутам города, символизируя единство и дружбу наших братских народов", - сообщила пресс-служба РЦНК и разместила в Telegram видео акции с десятками автомобилей в Нише с российскими флагами.

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россия, сербия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, день россии, в мире