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В Сербии прошел автопробег в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025
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14:54 12.06.2025 (обновлено: 18:08 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/avtoprobeg-2022494526.html
В Сербии прошел автопробег в честь Дня России
В Сербии прошел автопробег в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025
В Сербии прошел автопробег в честь Дня России
В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в четверг состоялся автопробег, посвященный Дню России, заявило представительство Россотрудничества - Российский центр... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:54:00+03:00
2025-06-12T18:08:00+03:00
россия
сербия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рцнк
день россии
в мире
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БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в четверг состоялся автопробег, посвященный Дню России, заявило представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". "Друзья "Русского Дома" из Общества русско-сербской дружбы и российских соотечественников "Наисус" из Ниша провели яркую акцию солидарности с Россией. Колонна автомобилей с триколорами прошла по живописным маршрутам города, символизируя единство и дружбу наших братских народов", - сообщила пресс-служба РЦНК и разместила в Telegram видео акции с десятками автомобилей в Нише с российскими флагами.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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Автопробег в честь Дня России в Сербии
Автопробег в честь Дня России в Сербии
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россия, сербия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, день россии, в мире
Россия, Сербия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РЦНК, День России, В мире
В Сербии прошел автопробег в честь Дня России

В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш прошел автопробег, посвященный Дню России

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БЕЛГРАД, 12 июн - РИА Новости. В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в четверг состоялся автопробег, посвященный Дню России, заявило представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде".
"Друзья "Русского Дома" из Общества русско-сербской дружбы и российских соотечественников "Наисус" из Ниша провели яркую акцию солидарности с Россией. Колонна автомобилей с триколорами прошла по живописным маршрутам города, символизируя единство и дружбу наших братских народов", - сообщила пресс-служба РЦНК и разместила в Telegram видео акции с десятками автомобилей в Нише с российскими флагами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
Вчера, 08:00
 
РоссияСербияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РЦНКДень РоссииВ мире
 
 
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