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Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2025
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, повреждены шесть частных домов, производственное... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:03:00+03:00
2025-06-12T19:03:00+03:00
2025-06-12T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, повреждены шесть частных домов, производственное предприятие, три автомобиля и сельхозпредприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино БПЛА ударил по предприятию — пробита кровля производственного цеха и повреждена одна единица техники. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона посечён забор частного домовладения. В селе Белянка дрон сдетонировал о землю — повреждены остекление, кровли и заборы трёх жилых домов и легковой автомобиль. В результате атаки второго FPV-дрона ещё два частных дома получили повреждения. В селе Дмитриевка вследствие детонации дрона посечён автомобиль", - написал он. Гладков добавил, что в селе Ясные Зори Белгородского района от удара беспилотника пострадал легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона атаковали территорию сельхозпредприятия. От детонации второго дрона посечён забор частного дома.
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области