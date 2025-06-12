Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ataki-2022536324.html
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2025
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, повреждены шесть частных домов, производственное... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:03:00+03:00
2025-06-12T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, повреждены шесть частных домов, производственное предприятие, три автомобиля и сельхозпредприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино БПЛА ударил по предприятию — пробита кровля производственного цеха и повреждена одна единица техники. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона посечён забор частного домовладения. В селе Белянка дрон сдетонировал о землю — повреждены остекление, кровли и заборы трёх жилых домов и легковой автомобиль. В результате атаки второго FPV-дрона ещё два частных дома получили повреждения. В селе Дмитриевка вследствие детонации дрона посечён автомобиль", - написал он. Гладков добавил, что в селе Ясные Зори Белгородского района от удара беспилотника пострадал легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона атаковали территорию сельхозпредприятия. От детонации второго дрона посечён забор частного дома.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, повреждены шесть частных домов, производственное предприятие, три автомобиля и сельхозпредприятие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино БПЛА ударил по предприятию — пробита кровля производственного цеха и повреждена одна единица техники. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона посечён забор частного домовладения. В селе Белянка дрон сдетонировал о землю — повреждены остекление, кровли и заборы трёх жилых домов и легковой автомобиль. В результате атаки второго FPV-дрона ещё два частных дома получили повреждения. В селе Дмитриевка вследствие детонации дрона посечён автомобиль", - написал он.
Гладков добавил, что в селе Ясные Зори Белгородского района от удара беспилотника пострадал легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона атаковали территорию сельхозпредприятия. От детонации второго дрона посечён забор частного дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала