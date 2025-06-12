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В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера - РИА Новости, 12.06.2025
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14:42 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ataka-2022492914.html
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера - РИА Новости, 12.06.2025
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера
Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:42:00+03:00
2025-06-12T14:42:00+03:00
технологии
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания. "Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании "Орион телеком" подверглась мощной DDoS-атаке - это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов", - говорится в сообщении. По информации провайдера, из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет и телевидение. Восстановление сервисов планируется завершить в течение сегодняшнего дня.
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красноярский край
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технологии, красноярский край
Технологии, Красноярский край
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера

На красноярского провайдера "Орион телеком" совершили масштабную DDoS-атаку

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания.
"Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании "Орион телеком" подверглась мощной DDoS-атаке - это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов", - говорится в сообщении.
По информации провайдера, из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет и телевидение. Восстановление сервисов планируется завершить в течение сегодняшнего дня.
РЖД - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке
Вчера, 10:37
 
ТехнологииКрасноярский край
 
 
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