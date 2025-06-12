https://ria.ru/20250612/ataka-2022492914.html

В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера

В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера - РИА Новости, 12.06.2025

В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера

Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:42:00+03:00

2025-06-12T14:42:00+03:00

2025-06-12T14:42:00+03:00

технологии

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания. "Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании "Орион телеком" подверглась мощной DDoS-атаке - это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов", - говорится в сообщении. По информации провайдера, из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет и телевидение. Восстановление сервисов планируется завершить в течение сегодняшнего дня.

https://ria.ru/20250612/rzhd-2022444790.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, красноярский край