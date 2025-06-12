https://ria.ru/20250612/ataka-2022492914.html
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера - РИА Новости, 12.06.2025
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера
Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:42:00+03:00
2025-06-12T14:42:00+03:00
2025-06-12T14:42:00+03:00
технологии
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. Масштабная DDoS-атака совершена на инфраструктуру крупнейшего провайдера в Красноярском крае "Орион телеком", сообщила в своем Telegram-канале компания. "Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании "Орион телеком" подверглась мощной DDoS-атаке - это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов", - говорится в сообщении. По информации провайдера, из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет и телевидение. Восстановление сервисов планируется завершить в течение сегодняшнего дня.
https://ria.ru/20250612/rzhd-2022444790.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, красноярский край
Технологии, Красноярский край
В Красноярском крае сообщили о DDoS-атаке на крупнейшего провайдера
На красноярского провайдера "Орион телеком" совершили масштабную DDoS-атаку