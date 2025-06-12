https://ria.ru/20250612/ataka-2022464458.html

При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека

При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 12.06.2025

При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека

Трое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, получили ранения при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:22:00+03:00

2025-06-12T12:22:00+03:00

2025-06-12T13:28:00+03:00

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, получили ранения при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование."В доме повреждены фасад и остекление. Также посечён осколками легковой автомобиль", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия