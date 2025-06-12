При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека
При атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области пострадали 3 человека
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области. 12 июня 2025
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области. 12 июня 2025
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, получили ранения при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"В посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование.
"В доме повреждены фасад и остекление. Также посечён осколками легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
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