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При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 12.06.2025 (обновлено: 13:28 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/ataka-2022464458.html
При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека
При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 12.06.2025
При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека
Трое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, получили ранения при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:22:00+03:00
2025-06-12T13:28:00+03:00
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, получили ранения при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование."В доме повреждены фасад и остекление. Также посечён осколками легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинской атаке в Белгородской области пострадали три человека

При атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области пострадали 3 человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области. 12 июня 2025
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области. 12 июня 2025
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, получили ранения при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование.
"В доме повреждены фасад и остекление. Также посечён осколками легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествия
 
 
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